Mit Unterstützung von RedBridge entschied sich die Bank für IBM® WebSphere Liberty, Red Hat OpenShift (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und MicroProfile, um ihre Anwendungsmodernisierung zu realisieren.

Pfeifer erinnert sich: „Zuerst analysierten wir die bestehende Anwendungsumgebung der Organisation und untersuchten, wie wir sie von einer monolithischen in eine Microservices-Umgebung umwandeln konnten. Wir kamen zu dem Schluss, dass Container der beste Weg sind, um die Microservices zu hosten, und befanden Red Hat OpenShift als die ideale Kubernetes-Plattform. Unsere nächste Aufgabe bestand darin, einen Weg zu finden, den bestehenden Java EE-Code der Bank so zu erweitern, dass er sich sowohl in Kubernetes als auch in die bewährten DevOps-Verfahren integrieren ließ. Die Antwort war eine Kombination aus IBM WebSphere Liberty und MicroProfile.“

Mit IBM WebSphere Liberty erhielt die Bank eine aktuelle, auf Standards basierende Runtime-Umgebung, mit der die Beschränkungen der Java-Architektur wegfallen. RedBridge begleitete die Organisation bei der Modernisierung ihrer Kernbank- und Filialanwendungen und leitete einen echten kulturellen Wandel in der Bank ein.

„Unsere erste Herausforderung bestand darin, die Mitarbeiter der Institution davon zu überzeugen, dass eine solch bedeutende Veränderung gerechtfertigt war“, sagt Pfeifer. „Nachdem sie überzeugt waren, übernahmen wir die Führungsrolle bei der Einführung von Liberty in der gesamten Organisation. Dann haben wir eine echte DevOps-Mentalität etabliert, Silos aufgelöst und die Verantwortung für die Anwendungen an die Entwicklungsteams übertragen.“

In einem wichtigen Projektmeilenstein arbeitete die Bank mit RedBridge zusammen, um eine große monolithische Unternehmensanwendung in eine Microservices-Bereitstellung umzuwandeln. RedBridge führte außerdem die A/B-Bereitstellung in der Organisation ein und reduzierte damit das Risiko bei der Einführung neuer Services und Funktionen.

„Das größte Projekt, das wir in Angriff genommen haben, war die Modernisierung der Service-App der Bank für das Fondsmanagement“, kommentiert Pfeifer. „Wir haben sie von einem riesigen Monolithen in bis zu 71 einzelne Services umgewandelt, was drastisch kürzere Bereitstellungszeiten und größere Flexibilität ermöglicht. Durch A/B-Bereitstellung und unveränderliche Container konnten wir der Organisation die Gewissheit geben, dass alles, was sie getestet haben, auch in der Produktion funktioniert – und das ganz ohne Überraschungen!“