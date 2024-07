Durch die Einführung der IBM WebSphere Hybrid Edition mit der neuesten IBM WebSphere Liberty- Laufzeitumgebung verfügt die Behörde über eine sichere, skalierbare Plattform, um ihre E-Government-Transformation zu beschleunigen. Der hybride Charakter der Lösung bedeutet, dass das Unternehmen ältere WebSphere-Workloads ohne Änderungen weiter betreiben und eine nahtlose Modernisierung in seinem eigenen Tempo planen kann. Heute führt die Behörde 35 geschäftskritische IBM WebSphere Liberty-Anwendungen auf der neuen Plattform aus, darunter auch öffentlich zugängliche Dienste - und IBM LinuxONE läuft nun schon seit zwei Jahren ohne eine einzige Minute ungeplanter Ausfallzeit.

Walid Largou kommentiert: „Als wir begannen, mit der Agentur an dem Projekt zur Modernisierung der IBM WebSphere-Umgebung zu arbeiten, strebten wir eine Reduzierung der Lizenzkosten um 8:1 an. Durch den Wechsel von x86 zu IBM LinuxONE haben wir ein Verhältnis von fast 12:1 erreicht – was zu erheblichen Einsparungen für die Behörde und einem hervorragenden Nutzen für die Steuerzahler führt.“

Als vollständig modulare Laufzeitumgebung ermöglicht es WebSphere Liberty Unternehmen, die Funktionen und Merkmale auszuwählen, die sie für jede Anwendung benötigen. Das bedeutet, dass jeder Anwendung genau die Rechenressourcen zugewiesen werden können, die sie benötigt, was zu einer Maximierung der Kosteneffizienz beiträgt. Ebenso bietet Liberty einen „Continuous Delivery“-Release-Zyklus an, bei dem alle vier Wochen ein neues Release ausgeliefert wird, das alle für das vorherige Release ausgelieferten Fixes enthält. Zusammen mit der Zero-Migration-Funktion stellt dies sicher, dass die Behörde immer die aktuellste Version von IBM WebSphere Liberty einsetzen kann und mit den neuesten Updates und Patches problemlos Schritt halten kann.

Im Rahmen der Modernisierung nutzte die Behörde IBM Cloud Transformation Advisor, um die Komplexität ihrer bestehenden WebSphere-Anwendungen zu analysieren und Erkenntnisse über die optimalen Zielumgebungen zu gewinnen. Künftig wird die Behörde IBM Mono2Micro nutzen, um mit Hilfe von KI-basierten, hochautomatisierten Tools ihre monolithischen Java-Anwendungen in Microservices auf IBM WebSphere Liberty umzuwandeln. Darüber hinaus wird das Unternehmen weiterhin IBM Cloud Transformation Advisor nutzen, um die Planung zukünftiger Anwendungsmodernisierungen zu optimieren.

„Als IBM Platinum Business Partner genießen wir eine ausgezeichnete Beziehung zu IBM, sowohl in unserem Heimatmarkt als auch weltweit", fasst Walid Largou zusammen. „Unsere Mission ist es, diesen Regierungskunden mit allen Ressourcen zu verbinden, die er benötigt, um seine Ziele zu erreichen. Wir freuen uns darauf, mit ihnen an der nächsten Phase ihrer Transformation zu arbeiten, unterstützt durch erstklassige IBM Technologielösungen.“