Mit Hilfe der IBM-Technologie differenziert OS systems seine Cloud-Services, um neue Marktanteile zu gewinnen. Das Unternehmen verkürzt die Reaktionszeiten für seine Kunden und gibt ihnen den schnellen Zugriff auf die Daten, die sie für herausragende Leistungen benötigen.

„Dank des All-Flash-Speichers von IBM laden die geschäftskritischen Anwendungen unserer Kunden viel schneller“, bestätigt Ott. „Die Endbenutzer haben den Unterschied bemerkt und uns positives Feedback gegeben. Wir profitieren von der hohen Leistung von IBM FlashSystem, um unser Angebot für virtuelle Desktops voranzutreiben, das wir jetzt schnell und effizient zur Unterstützung hybrider Arbeitsformen einführen können.“

Durch den Aufbau eines effizienteren Rechenzentrums mit IBM FlashSystem-Speicher findet OS systems die Effizienz, die ihm hilft, seine Gewinnspannen zu halten. Ott kommentiert: „Durch den Einsatz von IBM FlashSystem haben wir sechs Rack-Einheiten durch eine einzige ersetzt und so unseren Energieverbrauch um 75 Prozent gesenkt. Wenn man bedenkt, dass wir gleichzeitig unsere Speicherkapazität verfünffacht haben, ist das ein großer Gewinn.“

OS systems erzielt durch den Einsatz von IBM FlashSystem-Speicher auch erhebliche Einsparungen bei den Verwaltungs- und Onboarding-Zeiten. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden reaktionsschnellere und innovativere Serviceleistungen anbieten und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle halten.

„Mit IBM FlashSystem verbringen wir 50 Prozent weniger Zeit mit Routineaufgaben der Speicherverwaltung“, sagt Ott. „Früher mussten wir für die Speicherverwaltung qualifiziertes Personal abstellen, während sie jetzt so einfach und ausfallsicher ist, dass jedes Teammitglied Anpassungen an der Umgebung vornehmen kann. Außerdem haben wir mit IBM FlashSystem die Onboarding-Zeiten für Speicher von bis zu drei Tagen auf nur eine Stunde reduziert. Indem wir unseren Kunden mit Hilfe von IBM dynamischere Cloud-Services anbieten, bauen wir unseren Wettbewerbsvorteil aus.“

OS systems hat eine noch nie dagewesene Kontrolle über und Einsicht in die Speicherressourcen erhalten und kann so Cloud-Umgebungen an die Bedürfnisse seiner Kunden anpassen. Mit Blick auf die Zukunft prüft das Unternehmen den Einsatz anderer IBM Technologien, um sein Leistungsangebot weiter zu ergänzen.

Ott fasst zusammen: „Unter anderem dank IBM Storage können wir unseren Kunden mehr Flexibilität bieten als die großen Public Cloud-Provider.“ Wir entwickeln Lösungen in angemessener Größe und vermeiden eine übermäßige Bereitstellung. Dies ist ein weiterer Schritt in unserer Zusammenarbeit mit IBM. Als Nächstes ziehen wir die Cloud-to-Cloud-Backup-Lösung IBM Storage Protect Plus Online Services für Microsoft 365 in Betracht, mit der wir einige der wichtigsten Tools unserer Kunden für die Zusammenarbeit und Produktivität schützen können. Gemeinsam mit IBM gestalten wir die nächste Generation von Cloud-Services.“