IBM Storage FlashSystem 5300 ist eine NVMe-Speicheroption für Unternehmen, die gerade am Anfang stehen und einen kompakten, leistungsstarken Speicher benötigen. Es vereinheitlicht die Datenverwaltung im Kern, in der Cloud und am Edge und verfügt über einen revolutionären 1U-Formfaktor. Das Ergebnis sind rasante Geschwindigkeiten, eine leistungsfähige Dichte und zahlreiche Scale-up- und Scale-out-Optionen.

Es handelt sich dabei um eine äußerst leistungsstarke, cyber-resiliente und flexible All Flash Storage-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, mehr Workloads bei geringerem Platzbedarf und größerer Leistung und Kapazität zu konsolidieren und zu schützen.