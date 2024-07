IBM Storage FlashSystem 5000

Investieren Sie in energieeffizienten, dichten Datenspeicher, der den Unterschied macht. FlashSystem-Geräte nutzen IBM FlashCore-Module mit Speicherverdichtungsfunktionen, die eine Speicherkonsolidierung und eine höhere Energieeffizienz ermöglichen. Während Ihre Daten also wachsen, schrumpft Ihr Energiebedarf.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Ihre Daten an einem Ort und verlassen Sie sich auf KI-gesteuertes Data Tiering. FlashSystem basiert auf IBM Storage Virtualize und erleichtert die systemübergreifende Verwaltung von Daten, während gleichzeitig Ihre bestehenden Speicherfunktionen modernisiert werden.

Im Falle eines Cyberangriffs können Sie Ihre Daten schnell und ohne Unterbrechung wiederherstellen. IBM Storage FlashSystem verwendet IBM Safeguarded Copy und IBM Cyber Vault, um Kopien von Daten zu erstellen, die durch eine Air-Gap geschützt sind, und so die Produktion schnell wieder aufzunehmen.

Analyse von Speicherdaten

Schnellere Speicheranalysen, schnellere Erkenntnisse. Mit Tools, die auf Flash-Storage-Analysen basieren, können Sie Ihre Daten in kürzester Zeit auswerten und so detailliertere Erkenntnisse gewinnen – ob vor Ort oder in der Cloud.