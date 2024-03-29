Entwicklung Ihres Geschäfts mit IBM Cloud

KI-fähig, sicher und hybrid konzipiert.
Gute Gründe für IBM Cloud IBM Cloud ist die Enterprise-Cloud für die geschäftskritischsten Workloads. Mit mehr als 230 öffentlichen Cloud-Lösungen hilft unsere Plattform Kunden, die Time-to-Value zu erhöhen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken. Sie ist KI-fähig, sicher und gemäß dem „Hybrid-by-Design“-Ansatz konzipiert und bietet eine hoch belastbare, leistungsstarke, sichere und konforme Cloud.
Ausfallsicherheit

Ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen den reibungslosen Betrieb auch bei Störungen
Leistung

Erfüllen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden mit einem hohen Maß an Agilität
Sicherheit

Setzen Sie KI sicher ein, um die Unternehmenstransformation voranzutreiben
Konformität

Erfüllen Sie die sich entwickelnden Anforderungen an die Datenhoheit
Gesamtbetriebskosten

Reduzieren Sie Ihre Ausgaben und maximieren Sie gleichzeitig den Wert von Cloud Services
In der Presse
VMWare-Kunden können jetzt mit IBM Cloud für VMware powered by Wipro ihre Technologieinvestitionen verwalten und gleichzeitig die Sicherheit und Flexibilität erhöhen Mehr dazu
IBM bietet verbesserte Leistung und Effizienz für KI und HPC mit NVIDIA-beschleunigtem Computing
Intel und IBM arbeiten zusammen, um eine bessere Kostenleistung für KI-Innovationen zu erzielen
FNTS führt IBM Power Virtual Server Managed Services ein
IBM Cloud setzt AMD Instinct™ MI300X Beschleuniger ein, um die Leistung für generative KI-Workloads und HPC-Anwendungen zu unterstützen
IBM Partner Mainline sorgt mit IBM Power Virtual Server für nahtlose Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung bei National Van Lines
Arbeiten Sie mit uns zusammen Wachsen Sie, bauen Sie Fachwissen auf und nutzen Sie die Vorteile der IBM Cloud-Technologie sowie der Schulungs- und Entwicklungsressourcen, um eine hoch belastbare, leistungsfähige, sichere und konforme KI-gestützte Cloud-Infrastruktur bereitzustellen. Mehr erfahren
Angebote erweitern

Als ISV, Fintech, SaaS-Anbieter oder Managed Service Provider können Sie Ihre Lösung in der IBM Cloud innovativ gestalten, erweitern und verbessern.
Leistung

Greifen Sie auf unternehmensgerechte Hybrid-Cloud- und KI-Services zu – über ein Netzwerk von Vertriebspartnern und einen Online-Cloud-Katalog.
ROI verbessern

Optimieren und beschleunigen Sie die Bereitstellung mit einem Netzwerk von Experten.
Werden Sie ein erfolgreicher Partner

Eine Partnerschaft, die mit Ihnen wächst. IBM Partner Plus konzentriert sich auf Fachwissen, Skalierbarkeit und effektiven Nutzen und erleichtert so unsere Zusammenarbeit. Sie benötigen einen klaren Überblick über ihre Einnahmen, um Ihr Geschäft auszubauen.
Jetzt anmelden
Erfahren Sie anhand einer schrittweisen Anleitung, wie Sie als IBM Cloud-Partner starten.
Profitieren Sie von den Ressourcen, die Sie für Ihre Build Journey benötigen.
Sichern Sie sich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihre Software, Services oder bereitstellbaren Architekturen auf IBM Cloud verkaufen können..
Partner für Finanzinstitute

Entwickeln Sie mit uns sichere Cloud-Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Erweitern Sie Ihren Zugang zu Finanzinstituten, gehen Sie auf deren zentrale Bedenken hinsichtlich der Cloud-Implementierung ein und verkürzen Sie die Zeit bis zur Umsatzerzielung.
Mehr erfahren
Markteinführung mit IBM

IBM Cloud Catalog ist ein digitaler Vertriebskanal, über den Sie Ihre Lösungen nahtlos an IBM Cloud-Kunden weltweit liefern und verkaufen können.

Konsolidierte Abrechnung

Werden Sie über ein einziges Abrechnungssystem zum Partner der Wahl für Unternehmenskunden mit IBM Cloud-Verträgen.
Beschleunigte Markteinführung

Nur vier Wochen für die Einführung und Veröffentlichung Ihrer kostenpflichtigen XaaS-Produkte (Anything-as-Service).
Erschließung neuer Kunden

Erweitern Sie Ihr Geschäft, indem Sie das IBM Ökosystem aus Verkäufern, Vertriebspartnern, Systemintegratoren und bestehenden Kunden nutzen.
Umsatzsteigerung

15 % des Umsatzes unabhängiger Softwareanbieter wird über Cloud-Plattform-Marktplätze erzielt.
Jetzt mit IBM Cloud Catalog starten

Erfahrungsberichte von IBM Partnern

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
Die Vorteile von IBM: Ihr Unternehmen. Ihre Kunden. Unsere Priorität. Als IBM Business Partner für Cloud-Lösungen eröffnet sich Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten, die Ihr Geschäft voranbringen und ausbauen können und Ihnen und Ihrer Kundschaft zum Erfolg verhelfen können. IBM Cloud-Credits

Sammeln Sie IBM Cloud-Credits für Testversionen bei Ihren Mitarbeitenden oder Kunden.

 Spezielle Rabattkonditionen für Kunden

Nutzen Sie spezielle Rabattsätze zum Erstellen von End-to-End-Lösungen für den Weiterverkauf an Ihre Kunden.

 Finanzielle Mittel zur Marktentwicklung

Sichern Sie sich finanzielle Mittel zur Marktentwicklung (MDF), die Sie für Markteinführungsaktivitäten nutzen können.

 Gemeinsame Account-Planung

Erhalten Sie Zugang zu gemeinsamen Account-Planungseinheiten für neue IBM Cloud-Möglichkeiten.

 Schulungsunterstützung und Zertifizierungsrabatte

Nutzen Sie die vorhandene Erfahrung Ihres Teams und profitieren Sie von Rabatten für Schulungszertifikate für Ihre Mitarbeitenden.

 Roadmap und strategische Diskussionen

Erhalten Sie Zugang zu Roadmap-Vorschauen und strategischen Diskussionen über neue Produkte und Funktionen.

 Maßgeschneiderte Support-Optionen

Profitieren Sie von vorteilhaften Support-Optionen für Ihre Kunden, abgestimmt auf Kundenbindungsvereinbarungen (SLA/OLA).

 Credits für Professional Services

Arbeiten Sie mit dem Service-Labor von IBM Garage™ und IBM Cloud zusammen, um für Ihre Kunden Machbarkeitsnachweise (POC) und Bewertungen zu erstellen.

 Dokumentation und Anleitung

Erhalten Sie Zugriff auf detaillierte Dokumentationen und Anleitungen für alle IBM Cloud-Services.
Sonderangebote und Anreize

1000 USD VPC-Guthaben

Wenden Sie bei der Bereitstellung den Code „VPC1000“ an und Sie erhalten 1000 USD, die Sie für Ihre Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen verwenden können.

 Mehr erfahren

500 USD Guthaben

500 USD Guthaben für neue Benutzer von IBM Cloud Code Engine und MongoDB.

 Mehr erfahren

500 USD Guthaben

USD 500 Credit für alle neuen IBM Cloud Object Storage-Benutzer.

 Mehr erfahren

200 USD Cloud-Guthaben

Sie erhalten von uns ein Guthaben im Wert von 200 USD für die Nutzung der ersten Apps und Services. Probieren Sie ein beliebiges IBM Cloud-Produkt aus und verwenden Sie dafür Ihr Guthaben, das Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zur Verfügung steht.

 Mehr erfahren
Wichtigste Angebote IBM Cloud for Financial Services™

Erfahren Sie, warum IBM Cloud for Financial Services für mehr als 100 Geschäftspartner die erste Wahl ist, darunter Bank of America und BNP Paribas.¹

 Zugang zu Partnerressourcen Mehr erfahren IBM Cloud for VMware Solutions

Erzielen Sie einen ROI von 201 % bei der Bereitstellung von IBM Cloud for VMware Solutions und Einsparungen von bis zu 1,2 Mio. USD durch erhöhte betriebliche Effizienz.

 Zugang zu Partnerressourcen Mehr erfahren KI-Infrastruktur

Wenn Sie sich für IBM® Cloud zur Bewältigung Ihrer GPU-Anforderungen entscheiden, erhalten Sie direkten Zugriff auf einen der flexibelsten Serverauswahlprozesse der Branche.

 Zugang zu Partnerressourcen Mehr erfahren IBM Power Systems Virtual Server on IBM Cloud

Verwalten und verschieben Sie Workloads nahtlos zwischen Cloud- und On-Premises-Umgebungen.

 Zugang zu Partnerressourcen Mehr erfahren SAP on IBM Cloud

Erzielen Sie einen ROI von 201 % bei der Bereitstellung von IBM Cloud for VMware Solutions und Einsparungen von bis zu 1,2 Mio. USD durch erhöhte betriebliche Effizienz.

 Zugang zu Partnerressourcen Mehr erfahren Anderes IBM Cloud-Angebot

Erfahren Sie mehr über leistungsintensive Cloud-Funktionen wie HPC und wie Sie mit OpenShift auf IBM Cloud modernisieren können.

 Zugang zu Partnerressourcen Mehr erfahren

Beschleunigen Sie Ihren Geschäftsplan, um mit der Entwicklung und Bereitstellung in der IBM Cloud zu beginnen.

 Lassen Sie sich für IBM Cloud zertifizieren