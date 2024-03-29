Als ISV, Fintech, SaaS-Anbieter oder Managed Service Provider können Sie Ihre Lösung in der IBM Cloud innovativ gestalten, erweitern und verbessern.
Greifen Sie auf unternehmensgerechte Hybrid-Cloud- und KI-Services zu – über ein Netzwerk von Vertriebspartnern und einen Online-Cloud-Katalog.
Optimieren und beschleunigen Sie die Bereitstellung mit einem Netzwerk von Experten.
Eine Partnerschaft, die mit Ihnen wächst. IBM Partner Plus konzentriert sich auf Fachwissen, Skalierbarkeit und effektiven Nutzen und erleichtert so unsere Zusammenarbeit. Sie benötigen einen klaren Überblick über ihre Einnahmen, um Ihr Geschäft auszubauen.
Erfahren Sie anhand einer schrittweisen Anleitung, wie Sie als IBM Cloud-Partner starten.
Profitieren Sie von den Ressourcen, die Sie für Ihre Build Journey benötigen.
Sichern Sie sich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihre Software, Services oder bereitstellbaren Architekturen auf IBM Cloud verkaufen können..
Entwickeln Sie mit uns sichere Cloud-Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Erweitern Sie Ihren Zugang zu Finanzinstituten, gehen Sie auf deren zentrale Bedenken hinsichtlich der Cloud-Implementierung ein und verkürzen Sie die Zeit bis zur Umsatzerzielung.
IBM Cloud Catalog ist ein digitaler Vertriebskanal, über den Sie Ihre Lösungen nahtlos an IBM Cloud-Kunden weltweit liefern und verkaufen können.
Werden Sie über ein einziges Abrechnungssystem zum Partner der Wahl für Unternehmenskunden mit IBM Cloud-Verträgen.
Nur vier Wochen für die Einführung und Veröffentlichung Ihrer kostenpflichtigen XaaS-Produkte (Anything-as-Service).
Erweitern Sie Ihr Geschäft, indem Sie das IBM Ökosystem aus Verkäufern, Vertriebspartnern, Systemintegratoren und bestehenden Kunden nutzen.
15 % des Umsatzes unabhängiger Softwareanbieter wird über Cloud-Plattform-Marktplätze erzielt.
Bereitstellung eines sicheren und resilienten Datenspeichers, um die Übertragung von Broadcast-Inhalten zu beschleunigen.
Jenzabar senkt die Komplexität und die Kosten im Hochschulwesen und schafft neue Geschäftsmöglichkeiten.
IBM Business Partner CLAI Payments und FNTS arbeiten zusammen, um Verschlüsselung als Service für IBM Power Virtual Server anzubieten.
Sammeln Sie IBM Cloud-Credits für Testversionen bei Ihren Mitarbeitenden oder Kunden.
Nutzen Sie spezielle Rabattsätze zum Erstellen von End-to-End-Lösungen für den Weiterverkauf an Ihre Kunden.
Sichern Sie sich finanzielle Mittel zur Marktentwicklung (MDF), die Sie für Markteinführungsaktivitäten nutzen können.
Erhalten Sie Zugang zu gemeinsamen Account-Planungseinheiten für neue IBM Cloud-Möglichkeiten.
Nutzen Sie die vorhandene Erfahrung Ihres Teams und profitieren Sie von Rabatten für Schulungszertifikate für Ihre Mitarbeitenden.
Erhalten Sie Zugang zu Roadmap-Vorschauen und strategischen Diskussionen über neue Produkte und Funktionen.
Profitieren Sie von vorteilhaften Support-Optionen für Ihre Kunden, abgestimmt auf Kundenbindungsvereinbarungen (SLA/OLA).
Arbeiten Sie mit dem Service-Labor von IBM Garage™ und IBM Cloud zusammen, um für Ihre Kunden Machbarkeitsnachweise (POC) und Bewertungen zu erstellen.
Erhalten Sie Zugriff auf detaillierte Dokumentationen und Anleitungen für alle IBM Cloud-Services.
1000 USD VPC-Guthaben
Wenden Sie bei der Bereitstellung den Code „VPC1000“ an und Sie erhalten 1000 USD, die Sie für Ihre Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen verwenden können.
500 USD Guthaben
500 USD Guthaben für neue Benutzer von IBM Cloud Code Engine und MongoDB.
500 USD Guthaben
USD 500 Credit für alle neuen IBM Cloud Object Storage-Benutzer.
200 USD Cloud-Guthaben
Sie erhalten von uns ein Guthaben im Wert von 200 USD für die Nutzung der ersten Apps und Services. Probieren Sie ein beliebiges IBM Cloud-Produkt aus und verwenden Sie dafür Ihr Guthaben, das Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zur Verfügung steht.
Erfahren Sie, warum IBM Cloud for Financial Services für mehr als 100 Geschäftspartner die erste Wahl ist, darunter Bank of America und BNP Paribas.¹
Erzielen Sie einen ROI von 201 % bei der Bereitstellung von IBM Cloud for VMware Solutions und Einsparungen von bis zu 1,2 Mio. USD durch erhöhte betriebliche Effizienz.
Wenn Sie sich für IBM® Cloud zur Bewältigung Ihrer GPU-Anforderungen entscheiden, erhalten Sie direkten Zugriff auf einen der flexibelsten Serverauswahlprozesse der Branche.
Verwalten und verschieben Sie Workloads nahtlos zwischen Cloud- und On-Premises-Umgebungen.
Erfahren Sie mehr über leistungsintensive Cloud-Funktionen wie HPC und wie Sie mit OpenShift auf IBM Cloud modernisieren können.
Beschleunigen Sie Ihren Geschäftsplan, um mit der Entwicklung und Bereitstellung in der IBM Cloud zu beginnen.