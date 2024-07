Als IBM Business Partner und bestehender Großkunde der IBM Cloud-Plattform entschied sich das Lösungsteam von BASE Media Cloud für den bewährten IBM Aspera On Cloud-Dateiübertragungsservice, auf dem der Backbone des globalen Medienvertriebsportals von LCTV aufgebaut wurde. Durch die Nutzung des zugrunde liegenden IBM Cloud Object Storage mit integrierter Löschcodierung der Daten in drei separaten Rechenzentren im Vereinigten Königreich war das Team in der Lage, LCTV von Anfang an eine höhere Datensicherheit, Ausfallsicherheit und geografische Redundanz bereitzustellen.

IBM ist für die Qualität des zugrunde liegenden Speicherstack, die Rechenzentren und die Unterstützung verantwortlich, während sich die Lösungsingenieure von BASE und die Teams des Kundensupports auf die speziellen Aufgaben der Entwicklung modernster Lösungen für Medienworkflows, die Verwaltung des Deployment sowie die Schulung und das Onboarding der Nutzer bei LCTV konzentrieren können. Durch den Aufbau der Lösung auf der IBM Cloud konnte BASE Media Cloud die Zeit bis zur Einführung verkürzen und die Konfigurationen schnell an die Anforderungen des Kunden anpassen.

Mit der jetzt implementierten Lösung können über 80 globale Produktionspartner HD-Broadcast-Masterdateien aus der ganzen Welt in ein zentrales Speicherzentrum von BASE Media Cloud hochladen. Diese Inhalte werden dann automatisch geprüft und für die nachgeschaltete Verteilung vorbereitet. Sobald die Masterdateien genehmigt und bereit für die Verteilung sind, kann sich das Vertriebsteam von LCTV ganz einfach bei einem markenspezifischen Medienportal anmelden und die Inhalte per Mausklick mit maximaler Geschwindigkeit über Standard-Internetverbindungen überall auf der Welt an seine Broadcast-Kunden senden.