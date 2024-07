Das einbettbare KI-Portfolio besteht aus unserer KI- und Datenplattform der nächsten Generation von watsonx, die auf watsonx.ai enthalten ist. watsonx.data, watsonx.governance; IBM KI-APIs (IBM Watson Natural Language Understanding, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech; IBM KI-Bibliotheken (IBM Watson Verarbeitung natürlicher Sprache Library for Embed, IBM Watson Speech to Text Library for Embed, IBM Watson Text to Speech Library for Embed; IBM KI-Anwendungen (watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, watsonxOrchestrate, IBM® Instana Beobachtbarkeit, IBM Maximo visuelle Inspektion).