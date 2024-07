CLAI Payments hat mittlerweile mehrere Kunden, die seine verschlüsselte AZ7-Lösung in der IBM Cloud betreiben, und plant das Onboarding vieler weiterer – einschließlich der Kunden, die die Plattform derzeit On-Premises betreiben.



„Wir wenden uns an unsere Bestandskunden und teilen ihnen mit, dass wir ihnen jetzt Test- und Qualitätssicherungsumgebungen in der Cloud anbieten können“, sagt Carmona. „Sobald sie die Stabilität und die Vorteile der Ausführung von Workloads auf dem IBM Power Virtual Server on IBM Cloud kennengelernt haben, werden wir mit ihnen über einen Wechsel zu einer Hybrid-Cloud-Umgebung sprechen, in der sie einige Workloads in der Cloud und einige On-Premises ausführen können.“



Das Unternehmen hat einen großen Kundenstamm in Süd- und Mittelamerika. Und so hat ein Großkunde in Chile vor kurzem diese Remote-Konfiguration einem Stresstest unterzogen. „Der Kunde ist sehr anspruchsvoll und befindet sich Tausende von Kilometer von den Rechenzentren von IBM Cloud und FNTS entfernt“, sagt Carmona. „Wir waren nervös, aber als wir mit dem Stresstest begannen, lief alles reibungslos – und sogar mit einer schnelleren Geschwindigkeit, als es sich der Kunde vorgestellt hatte.“



Die Entwicklung der Verschlüsselungsfunktion für die AZ7-Lösung von CLAI Payments hat ein völlig neues, eigenständiges Angebot hervorgebracht: Encryption-as-a-Service (EaaS). FNTS verwaltet den Service, der den Kunden auf jeder Plattform der IBM Cloud zur Verfügung steht.



Es hat das Potenzial, tiefgreifende Auswirkungen auf die Branche zu haben – und CLAI Payments hat diese Möglichkeiten erkannt. „Zu Beginn dieses Jahres haben wir unsere Marketingbemühungen verlangsamt, um uns stärker auf die Bedürfnisse unserer derzeitigen Kunden zu konzentrieren. Unsere Encryption-as-a-Service war die Ausnahme: In diesem Bereich arbeiten wir so schnell wie möglich. Wir haben sogar eine neue Geschäftseinheit geschaffen, die sich ausschließlich mit diesem Angebot befasst.



Sowohl CLAI Payments als auch FNTS schätzen die ungewöhnliche Natur ihrer Beziehung – und die starken Synergien, die sie ihnen bietet. „Ich habe während meiner gesamten Laufbahn im IBM-Ökosystem gearbeitet und Partnerschaften aufgebaut, aber das hier ist wirklich einzigartig“, sagt Zblewski. „Es kommt nicht oft vor, dass jemand in Omaha mit jemandem in Costa Rica zusammenarbeitet und gemeinsame Gründe für eine Kooperation und die Entwicklung echter Lösungen findet, die Auswirkungen auf große Unternehmen haben können. Dies war eine einzigartige Gelegenheit, bei der wir die Gelegenheit sahen, einem Kunden zu helfen, der wirklich ein neues Geschäft aufbauen konnte. Und so etwas ist spannend für uns.“ Carmona stimmt dem zu: „Jetzt kann jeder IBM i-Kunde, der einen IBM Power Virtual Server auf der IBM Cloud mit Kryptografie betreiben möchte, dies tun. Und wir haben die Lösung so strukturiert, dass wir einen Pay-as-you-go-Service für jedes Unternehmen anbieten können –unabhängig davon, ob es Software auf Oracle unter Windows, in einer anderen Cloud oder On-Prem betreibt. Unsere Lösung ist derzeit die einzige auf der Welt, die eine komplette Zahlungsplattform ohne externe Hardware oder Software betreiben kann. Und damit sind wir sehr zufrieden.“