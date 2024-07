Im Kern ist die IBM i-Plattform so konzipiert, dass sie sich an die ständig ändernden Anforderungen von Geschäft und Datenverarbeitung anpassen kann. Anhand ihres durch das „i“ in IBM i gekennzeichneten charakteristischen Merkmals, der Integration, ist es möglich, mit weniger Ressourcen und höherer Zuverlässigkeit Mehrwert aus fortschrittlicher Technologie zu ziehen.

Das IBM® i-System zeichnet sich durch seine Anpassungsfähigkeit aus. Damit konnte IBM in die Entwicklung von IBM i als Plattform investieren, die eine solide Grundlage für technische und geschäftliche Innovation sowohl für IBM als auch für Kunden bietet. Da die IT-Branche immer mehr dazu übergeht, Software über ein Abonnementmodell zu lizenzieren, geht das IBM i Geschäft auf die Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern ein, die diesem Beispiel folgen.

Die Abonnementlizenzierung bietet Kunden vorhersehbare und konsistente Zahlungsoptionen und maximiert gleichzeitig die Möglichkeit, mit ihrer Technologie auf dem neuesten Stand zu bleiben. Durch das Abonnement kann IBM die Entwicklung neuer Technologien wie KI und Analyse beschleunigen und Kunden neue Möglichkeiten bieten, den Wert ihrer Geschäftsanwendungen zu steigern. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, unsere Kunden für den zukünftigen Erfolg zu positionieren, wenn sie für ihre Unternehmen auf Hybrid Cloud Umgebungen migrieren und von den Vorteilen der langen und starken IBM i Roadmap profitieren.