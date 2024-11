Unzuverlässige Stromversorgung bedrohte den Betrieb von National Van Lines In der schnelllebigen Welt der Umzüge und Standortwechsel ist das Timing alles. National Van Lines (NVL), ein von Mitarbeitern geführtes Unternehmen, das in 48 Bundesstaaten und darüber hinaus tätig ist, war stolz auf seinen nahtlosen Service, egal ob es sich um Familien oder Unternehmen handelte. Doch in den letzten Jahren sah sich NVL mit einem großen Hindernis konfrontiert: häufigen und längeren Stromausfällen in seinem Heimatstandort in Chicago. Diese Ausfälle führten dazu, dass die Server tagelang offline waren, kritische Abläufe zum Stillstand kamen und die Geschäftskontinuität gefährdet war. Außer der unzuverlässigen Stromversorgung hatte NVL auch Schwierigkeiten, einen zuverlässigen Notfallwiederherstellungsplan aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen verließ sich bei der Sicherung auf physische Bänder – eine veraltete Lösung, die bei Ausfällen wenig Schutz bietet. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Mitarbeiter im Homeoffice arbeiteten, brauchte NVL mehr als nur eine schnelle Lösung. Sie brauchten eine resiliente Cloud-Lösung, die ihren Betrieb schützt und ihre Mitarbeiter in Verbindung hält, egal wo sie arbeiten.

Stunden zu Tagen Notfallwiederherstellung von Tagen auf Stunden reduziert Kosten senken Kostensenkung durch Eliminierung physischer Infrastruktur

Die Lösung ist solide. Wir vertrauen auf sie. Sie ist so sicher und zuverlässig, dass wir jetzt den gleichen Prozess mit dem Geschäftsbereich National Forwarding durchlaufen. Es funktioniert, es gefällt uns, und wir werden es wieder tun. Greg Moore VP of IT National Van Lines

Transformation der Ausfallsicherheit mit IBM Power Virtual Server NVL wandte sich an IBM und den IBM Geschäftspartner Mainline, um die richtige Lösung zu finden – eine Lösung, die nicht nur den Betrieb ihrer Systeme sicherstellt, sondern auch eine flexible und skalierbare Umgebung für die Zukunft bietet. Da kam IBM Power Virtual Server ins Spiel, eine Cloud-basierte Plattform, die die Zuverlässigkeit und Leistung bietet, die NVL brauchte, um praktisch jeden Sturm zu überstehen. Durch die Migration ihrer kritischen Workloads in die IBM Hybrid Cloud erhielt NVL Zugriff auf Echtzeit-Replikation und schnelle Wiederherstellung über IBM® Cloud Object Storage und Precisely Assure MIMIX. Die professionellen Dienstleistungen von Mainline begleiteten NVL bei jedem Schritt der Transformation und boten praktisches Wissen und Expertise, um sicherzustellen, dass die Migration nahtlos verlief. Mit IBM Power Virtual Server verfügte NVL nun über die Infrastruktur, die es ermöglicht, sich vor zukünftigen Ausfällen zu schützen und sich auf das zu konzentrieren, was das Unternehmen am besten kann: Menschen und Unternehmen in Bewegung zu halten.

Mainline war großartig darin, uns alles zu erklären. Sie sprachen zu uns in unserer Sprache, auf eine Weise, mit der wir uns identifizieren konnten. Es gab uns ein starkes Gefühl der Sicherheit. Greg Moore VP of IT National Van Lines

Ununterbrochener Betrieb und neu gewonnenes Vertrauen in die IBM Cloud Die Ergebnisse waren sofort spürbar und beeindruckend. Durch den Betrieb auf IBM Power Virtual Server konnte NVL die Notwendigkeit einer lokalen Infrastruktur und physischer Backup reduzieren und so die Kosten erheblich senken. Vor allem aber verbesserten sich die Notfallwiederherstellungszeiten von NVL drastisch – was früher Tage dauerte, dauert jetzt nur noch Stunden. Doch der Erfolg des Projekts war damit noch nicht abgeschlossen. NVL weitete die IBM Power Virtual Server-Lösung rasch auf seinen nationalen Geschäftsbereich aus, da das Unternehmen erkannte, dass die Cloud die Flexibilität und Sicherheit bot, nach der es lange gesucht hatte. Die Lösung ist solide. Wir vertrauen auf sie. „Sie ist so sicher und zuverlässig, dass wir mit unseren anderen Einheiten denselben Prozess durchlaufen“, sagt Greg Moore, Vizepräsident für IT bei National Van Lines. Mit IBM und Mainline an ihrer Seite hat National Van Lines einen zuverlässigen Partner in der Cloud gefunden – einen Partner, der dem Unternehmen dabei hilft, resilient zu bleiben und seine Kunden zu bedienen, ganz gleich, welche Herausforderungen die Zukunft bringt.

Über National Van Lines National Van Lines (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Sitz in Broadview, Illinois, ist ein führender Anbieter von Umzugsdienstleistungen für private und gewerbliche Zwecke in den Vereinigten Staaten. Das 1929 gegründete Unternehmen bietet eine breite Palette an Umzugslösungen, darunter auch Fern- und internationale Umzüge. National Van Lines bietet sowohl Privat- als auch Geschäftskunden einen persönlichen Service mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen arbeitet mit einem Netzwerk von professionellen Umzugsunternehmen und Agenten zusammen, was es zu einem vertrauenswürdigen Namen in der Branche macht. National Van Lines ist weiterhin ein wichtiger Akteur in der Logistik- und Umzugsbranche.