Die Teams von IBM Finance und Quote to Cash haben sich mit der IBM Organisation Chief Information Office (CIO) zusammengetan, einer internen Abteilung von IBM, die unternehmenswichtige Anwendungen verwaltet, IBM Consulting und SAP, um ihre Prozesse mit einer modernisierten End-to-End-Lösung in der Cloud zu transformieren. IBM entschied sich für den Wechsel zu SAP Cloud ERP mit RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server, um eines der weltweit größten Unternehmenstransformationsprojekte 1 durchzuführen, das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und seine Kunden besser zu unterstützen.

Diese Migration zu SAP S/4HANA Cloud, der Cloud-ERP-Software der nächsten Generation von SAP, führte zu verbesserten Geschäftsprozessen, zentralisierten und standardisierten Daten weltweit sowie einer verbesserten Entscheidungsfindung durch KI und automatisierte Workflows. Damit konnte IBM seine geschäftliche Transformation in die Cloud beschleunigen, die Abläufe vereinfachen und rationalisieren, indem es von einem On-Premises-Setup auf IBM Power und SAP ECC zu SAP S/4HANA Cloud auf IBM Power Virtual Server überging. Die operativen Gewinne aus dieser Transformation halfen dem IBM-Team auch dabei, eine bessere Erfahrung für die Kunden zu schaffen. Die Lösung unterstützt mehr als 150.000 ERP-Benutzer in 175 Ländern. Trotz der globalen Implementierung und der Komplexität des Programmumfangs zur Unterstützung der Bedürfnisse der verschiedenen Geschäftsbereiche konnte die Migration innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen werden. IBM konnte durch die Umstellung auf SAP Cloud ERP die Infrastrukturkosten3 und die damit verbundenen Betriebsabläufe um 30 % senken2. Die Konstanz der Architektur zwischen IBM Power On-Premises und IBM Power Virtual Server Umgebungen führte zu einer Reduzierung der Migrationszeit um bis zu 15-25 % im Vergleich zum heterogenen Wechsel von Power zu x86 Umgebungen in anderen Clouds, was auf die Konstanz der Architektur zwischen beiden Umgebungen und die Rechenleistung der Power-Prozessoren zurückzuführen ist1.

„Wir befinden uns jetzt an einem Punkt, den wir als digitales Unternehmen bezeichnen: die Rationalisierung von Arbeitsschritten, die radikale Vereinfachung globaler Prozesse und die Automatisierung durch den Einsatz von KI in großem Maßstab. SAP S/4HANA Cloud ist der Motor dieser Entwicklung“, sagt David Ackerman, Director of SAP S/4HANA Platform bei IBM. Sirish Gottimukkala, Director for IT Delivery bei IBM, fügt hinzu: „Dieses Upgrade von SAP legt den Grundstein für die KI und die Lösung komplexerer Probleme. Wenn wir diese Entwicklung weiter verfolgen, muss das Fundament sicher und widerstandsfähig bleiben. Hier kommen Sicherheit und Verfügbarkeit der SAP-Geschäftswelt auf IBM Power Virtual Server und IBM Cloud ins Spiel. Seit der Inbetriebnahme laufen wir mit 100 % Verfügbarkeit ohne Ausfälle.“

IBM Consulting leitete diese Transformation von Anfang bis Ende und stellte das Know-how in den Bereichen technische Dienstleistungen, Implementierung und Anwendungsmanagement zur Verfügung, das für die sichere Verschiebung und den Betrieb dieser komplexen Lösungen erforderlich war. Im Rahmen der Umstellung auf die SAP S/4 HANA Cloud erreichten die IBM Finance- und Quote to Cash-Teams neue automatisierte Workflows, die ihre Prozesse optimierten, darunter:

Die Möglichkeit zur Vertragsstrukturierung für eine automatische Umstrukturierung der Vertrags- und Projektbedingungen, um sie an die Lieferanforderungen anzupassen.

Grundlegende Umsatz- und Kostentransferfunktionen, die eine genaue finanzielle Abstimmung über Projekte hinweg gewährleisten.

Umfassende Verfolgung und Verwaltung von Arbeitszeitkonten, wodurch der Genehmigungs- und Dispositionsprozess für geltende Stunden optimiert wird.

Interaktive Dashboards für Projektmanager, die Budgetkapazitäten anhand von Kundenbestellungen visualisieren.

Echtzeitverwaltung von Rechnungen (Erstellung, Simulation und Freigabe) und Verfolgung der Fälligkeitsdaten der Rechnungen, zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Ein KI-gestützter Matching-Algorithmus analysiert Zahlungstransaktionen und reduziert den manuellen Abstimmungsaufwand.

„Interaktive Dashboards für Projektmanager und Berater ermöglichen eine bessere Visualisierung des aktuellen Status jedes Kunden. Diese Dashboards verfolgen in Echtzeit den Fortschritt in Bezug auf die Fälligkeitstermine und den Zeitpunkt des Rechnungseingangs – und sorgen so für eine optimale Abstimmung und Synergie,“ so Carol Bruce, Director of Quote to Cash Consulting bei IBM.