Cloud-Sicherheitslösungen

Damit der erfolgreiche Umstieg auf hybride Multicloud-Umgebungen gelingt – mit Sicherheit auf jeder Etappe
Intelligente KI beginnt mit intelligenterer Sicherheit und Governance

Begleiten Sie uns bei diesem Gespräch mit einem Cybersicherheitsverantwortlichen in einem Fortune-20-Unternehmen des Gesundheitswesens und erfahren Sie mehr über Best Practices für sichere KI.

Zuverlässige, innovative Sicherheit

Bei der Integration der Cloud in das bestehende Sicherheitsprogramm Ihres Unternehmens geht es nicht nur darum, ein paar weitere Kontrollen oder Einzellösungen hinzuzufügen. Sie müssen vielmehr Ihre Ressourcen und geschäftlichen Anforderungen bewerten, um einen neuen Ansatz für Ihre Kultur und Ihre Cloud-Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Um ein zusammenhängendes Sicherheitsprogramm für Hybrid- und Multicloud-Systeme zu verwalten, brauchen Sie Transparenz und Kontrolle. Die Produkte und Experten von IBM Security können Ihnen dabei helfen, die geeigneten Kontrollen zu integrieren, die Bereitstellung von Workloads zu orchestrieren und ein effektives Bedrohungsmanagement einzurichten.

IBM Guardium Data Security Center wurde im „Leadership Compass Data Security Platforms 2025“ von KuppingerCole Analysts in vier Kategorien als führend genannt
Schutz und Überwachung Ihrer Daten, Anwendungen und Umgebungen mit den Services von IBM Security
Bestimmen Sie Ihren zukünftigen Zustand

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den zukünftigen Zustand Ihres Unternehmens und Ihr risikobasiertes Sicherheitsprogramm. Etablieren Sie Cloud-Sicherheit auf jeder Ebene des Stacks, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Sicherheit bei der Entwicklung und dem Wechsel in die Cloud

Integrieren Sie native Cloud-Sicherheitskontrollen, implementieren Sie die Secure-by-Design-Methode und richten Sie eine Sicherheitsorchestrierung und -automatisierung ein, um Ihr Cloud-Sicherheitsprogramm für Unternehmen zu definieren und durchzusetzen.

 

 
Kontinuierliches Bedrohungsmanagement und Resilienz

Durch die zentrale Sichtbarkeit und Kontrolle kann Ihr Unternehmen die Bedrohungslandschaft überwachen und sich an sie anpassen. Erkennen Sie Angriffe und wehren Sie sie ab, indem Sie eine effektive unternehmensweite Reaktion auf Vorfälle orchestrieren.

 
Hybride Multicloud-Sicherheitslösungen Threat Management
Verwalten Sie Bedrohungs- und Ereignisinformationen mit präzisen Erkenntnissen, um sich an neue Bedrohungen anzupassen und Angriffe schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.
Datenschutz
Finden, klassifizieren, sichern und verwalten Sie Ihre kritischen Daten überall dort, wo sie gespeichert sind. Behalten Sie Ihre eigenen Schlüssel zur Verschlüsselung von Cloud-Daten.
Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)
Identifizieren und verwalten Sie, wer in Ihrer hybriden Multicloud-Umgebung über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügt.
Sicherheitsplattform für eine hybride Multicloud-Umgebung
Stellen Sie eine Verbindung zu Datenquellen her, ohne Ihre Daten zu verschieben, und handeln Sie schneller mit Orchestrierung und Automatisierung über Tools und Teams hinweg.
Mobile Sicherheitslösungen
Verwalten und schützen Sie Ihre mobilen Geräte von einer einzigen Konsole aus und beugen Sie Cyber-Bedrohungen wie Phishing vor.
Lösungen zum Schutz vor Betrug
Authentifizierung von Kunden, Erkennung von Betrug und Schutz vor böswilligen Benutzern über alle Kanäle hinweg.
Cloudsicherheitsservices Cloud-Sicherheits- und Risikostrategie
Cloud-Sicherheit beginnt mit einem ganzheitlichen, risikobasierten Strategie-, Governance- und Bereitschaftsplan.
Schutz von Workloads
Entwickeln, implementieren und verwalten Sie Workloads nach „Secure by Design“-Prinzipien.
Offensive X-Force Red Sicherheitsservices
Beauftragen Sie ein internationales Team von Hackern mit einem Angriff auf Ihr Unternehmen und decken Sie so riskante Schwachstellen auf.
Threat Management Services
Nutzen Sie ein intelligentes Sicherheits-Framework für das Management des gesamten Bedrohungslebenszyklus.
Datensicherheitsservices
Erhalten Sie umfassenden Datenschutz für die wichtigsten Unternehmensdaten.
Cloud-IAM-Services
Steigen Sie erfolgreich auf ein Identitäts- und Zugriffsmanagementprogramm (IAM) für die Cloud um.
Fallstudien
Krankenschwestern im Gespräch auf Station mit digitalem Tablet
NHS Digital

NHS Digital hat IBM als strategischen Partner für das Cyber Security Operations Centre (CSOC) ausgewählt, um erweiterte Sicherheitsservices und Unterstützung bereitzustellen.

Abbildung von Lichtspuren an einem Kreisverkehr in der Stadt
Die Commercial International Bank S.A.E. (CIB)

CIB hat sich mit IBM zusammengetan, um den manuellen Aufwand für die Identitätsverwaltung zu reduzieren und eine sichere und transparente Identitätsverwaltung für 8.000 Beschäftigte zu gewährleisten.

Ressourcen Cost of a Data Breach Report 2025
97 % der Unternehmen, in denen ein KI-bezogener Sicherheitsvorfall auftrat, verfügten nicht über angemessene Zugriffskontrollen.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Informieren Sie sich darüber, welche Strategien Angreifer anwenden und wie Sie Ihr Unternehmen proaktiv schützen können.
IBM Security X-Force Cloud Threat Landscape Report 2024
Erhalten Sie wichtige Erkenntnisse und praktische Strategien für die Sicherung Ihrer Cloud mit der neuesten Threat-Intelligence.
So funktioniert Cloud-Sicherheit
Informieren Sie sich darüber, was Cloud-Sicherheit ist, und wie Sie diese Verfahren und Technologien einsetzen können, um externe und interne Bedrohungen der geschäftlichen Sicherheit zu bekämpfen.
Orchestrierung von Cloud-Sicherheitsservices
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Hybrid Cloud sichern, Innovationen vorantreiben und die Reaktion auf Vorfälle koordinieren können, um das Risiko für Ihr Unternehmen zu minimieren.
Sichere Cloud

Passen Sie Ihre Cloud-Erfahrung mit Cloud-Sicherheitsservices und -Lösungen an Ihre geschäftlichen Anforderungen an.