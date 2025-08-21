Bei der Integration der Cloud in das bestehende Sicherheitsprogramm Ihres Unternehmens geht es nicht nur darum, ein paar weitere Kontrollen oder Einzellösungen hinzuzufügen. Sie müssen vielmehr Ihre Ressourcen und geschäftlichen Anforderungen bewerten, um einen neuen Ansatz für Ihre Kultur und Ihre Cloud-Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Um ein zusammenhängendes Sicherheitsprogramm für Hybrid- und Multicloud-Systeme zu verwalten, brauchen Sie Transparenz und Kontrolle. Die Produkte und Experten von IBM Security können Ihnen dabei helfen, die geeigneten Kontrollen zu integrieren, die Bereitstellung von Workloads zu orchestrieren und ein effektives Bedrohungsmanagement einzurichten.
Informieren Sie sich darüber, welche Strategien Angreifer anwenden und wie Sie Ihr Unternehmen proaktiv schützen können.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den zukünftigen Zustand Ihres Unternehmens und Ihr risikobasiertes Sicherheitsprogramm. Etablieren Sie Cloud-Sicherheit auf jeder Ebene des Stacks, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Integrieren Sie native Cloud-Sicherheitskontrollen, implementieren Sie die Secure-by-Design-Methode und richten Sie eine Sicherheitsorchestrierung und -automatisierung ein, um Ihr Cloud-Sicherheitsprogramm für Unternehmen zu definieren und durchzusetzen.
Durch die zentrale Sichtbarkeit und Kontrolle kann Ihr Unternehmen die Bedrohungslandschaft überwachen und sich an sie anpassen. Erkennen Sie Angriffe und wehren Sie sie ab, indem Sie eine effektive unternehmensweite Reaktion auf Vorfälle orchestrieren.
NHS Digital hat IBM als strategischen Partner für das Cyber Security Operations Centre (CSOC) ausgewählt, um erweiterte Sicherheitsservices und Unterstützung bereitzustellen.
CIB hat sich mit IBM zusammengetan, um den manuellen Aufwand für die Identitätsverwaltung zu reduzieren und eine sichere und transparente Identitätsverwaltung für 8.000 Beschäftigte zu gewährleisten.