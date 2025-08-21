Bei der Integration der Cloud in das bestehende Sicherheitsprogramm Ihres Unternehmens geht es nicht nur darum, ein paar weitere Kontrollen oder Einzellösungen hinzuzufügen. Sie müssen vielmehr Ihre Ressourcen und geschäftlichen Anforderungen bewerten, um einen neuen Ansatz für Ihre Kultur und Ihre Cloud-Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Um ein zusammenhängendes Sicherheitsprogramm für Hybrid- und Multicloud-Systeme zu verwalten, brauchen Sie Transparenz und Kontrolle. Die Produkte und Experten von IBM Security können Ihnen dabei helfen, die geeigneten Kontrollen zu integrieren, die Bereitstellung von Workloads zu orchestrieren und ein effektives Bedrohungsmanagement einzurichten.