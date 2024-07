Die zweite Herausforderung war die Integration der Lösungen in die Altsysteme. CIB betreibt eine komplexe IT-Umgebung mit mehr als 120 Anwendungen. Als das Team im Juli 2017 mit der Umsetzung der Strategie begann, verfolgte es einen agilen Ansatz.

„Wir entschieden uns, uns auf schnelle Erfolge zu konzentrieren, die den Abteilungen geschäftliche Vorteile bringen“, erklärt Hassan. „Und wir wählten die Anwendungen aus, die die sensiblen Berechtigungen, auf die die Mitarbeiter Zugriff hatten, sichtbar machten.“

Die Einrichtung des Fundaments wurde in die Personalsysteme (HR) und das Domänencontroller-System von CIB integriert. Dann wurde die Kernbankenanwendung integriert, die im Januar 2018 fertiggestellt wurde.

„Als wir das zum Laufen gebracht hatten, begannen wir, immer mehr Anwendungen mit IBM zu integrieren, die sehr komplex waren“, berichtet Hassan.

Die dritte Herausforderung bestand in der Wissensvermittlung. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem die IBM Berater maßgeblich an der Lösung beteiligt waren. Das IBM Team in Ägypten unterstützte CIB beim Aufbau der Fähigkeiten des internen Teams. Die Mitarbeiter lernten, Fehler zu beheben, Arbeitsabläufe zu erstellen und Anwendungen zu integrieren, um den täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten.

„Wir verließen uns auf das Know-how und die Unterstützung von IBM. Dann übergab IBM das Wissen an das lokale Identity Access Management-Team und CIB, um die Reise fortzusetzen und mit der Integration von immer mehr Anwendungen zu beginnen“, sagt Hassan.

Die Integration der Strategielösungen in die bestehenden Systeme von CIB war mit vielen Herausforderungen verbunden. Aber sie waren die Mühe wert.

Mit den neuen Lösungen sind die CIB-Sicherheitsprozesse schlanker und sicherer. Neu eingestellte Mitarbeiter müssen nicht mehr wochenlang warten, bis sie mit der Kundenbetreuung beginnen können. Stattdessen verarbeitet die neue Lösung ihren Zugriff in wenigen Minuten.

Ebenso erfolgt der Personaltransfer von einer Filiale in eine andere innerhalb von Minuten. Jetzt hilft CIB seinen unterbesetzten Filialen schneller bei der Abdeckung kurzfristiger Abwesenheiten. Auch die Integration von Anwendungen ist einfacher geworden. Das Team verfügt über 80 seiner 120 Anwendungen auf dem System. Bei der Einführung einer neuen Anwendung folgt das SOC einem definierten Satz von Integrationsanforderungen, die sofort umgesetzt werden.

CIB hat mit PAM auch die Sicherheitsrisiken gesenkt. Das SOC kann alle Aktivitäten der IT-Administratoren in allen Betriebssystemen und Datenbanken einsehen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzeraktivitäten mit den Rechten des Benutzers übereinstimmen. Das SOC kann bei Bedarf auch Aktivitäten zur Untersuchung aufzeichnen.

Und das alles ohne Auswirkungen auf das Kundenerlebnis – außer um es zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit IBM sorgte CIB für eine nahtlose und unkomplizierte Benutzererfahrung.

„Die tiefgreifende Strategie, die wir implementiert haben, bietet unseren Kunden jetzt sicherere Lösungen“, sagt Hassan. „Unser robuster Ansatz für unsere digitale Transformationsstrategie geht Hand in Hand mit unserem Sicherheitsstatus.“

Die Strategie von CIB reduzierte den manuellen Aufwand für die Identitätsverwaltung, indem das Unternehmen die Verwaltung von mehr als 8.000 Mitarbeiteridentitäten übernahm und gleichzeitig die Erfüllung der Geschäftsanforderungen rationalisierte.

CIB plant, weiterhin mit IBM an seiner laufenden Strategie in Richtung Zero-Trust zu arbeiten. „Die Unterstützung, die wir von den lokalen und globalen Teams erhalten, ist hervorragend. Wir werden weiterhin mit IBM Security in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir die Ziele der Sicherheitsstrategie von CIB erreichen.“

Es besteht kein Zweifel, dass die Sicherheitsherausforderungen weiter bestehen werden, aber mit ihrer IBM Security-Partnerschaft und -Strategie sind Hassan sowie CIB auf sie vorbereitet.

Entdecken Sie IAM-Lösungen