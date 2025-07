Skalieren Sie KI sicher mit einer breiten Auswahl an GPUs und KI-Beschleunigern IBM Cloud hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Leistungsfähigkeit von KI für unsere Unternehmenskunden nutzbar zu machen, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ergebnisse zu priorisieren und sicherzustellen, dass Sie bei der Bereitstellung Ihrer KI die Wahl haben. Unsere Cloud wurde für moderne Unternehmen entwickelt, wobei Datensicherheit, Compliance und Vertrauen im Vordergrund stehen. Wir schützen Ihre Daten und stellen generative KI-Funktionen bereit, die Differenzierung im Wettbewerb und langfristigen Erfolg vorantreiben. Erhalten Sie On-Demand-Zugriff auf eine Vielzahl von GPUs und KI-Beschleunigern, darunter NVIDIA H200, Intel Gaudi 3 und AMD MI300X. GPUs und KI-Beschleuniger in der IBM Cloud lassen sich in Ihre Infrastruktur-, Anwendungs- und Hybrid Cloud-Anforderungen integrieren. Wir bieten auch eine offene Architektur zur Unterstützung von Red Hat OpenShift, IBM watsonx, HPC-Software und mehr.

Aktuelle Nachrichten AMD Instinct MI300X GPUs – Jetzt in der IBM Cloud verfügbar Intel Gaudi 3 KI-Beschleuniger – Jetzt in der IBM Cloud verfügbar NVIDIA H200-GPUs – Jetzt in der IBM Cloud verfügbar