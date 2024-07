In Absprache mit IBM sah Happiest Minds eine Möglichkeit, Einblicke in die Erfahrungen seiner Kunden zu gewinnen. IBM führte zwei Monate lang einen Proof of Concept (POC) mit Happiest Minds durch und lud seine unstrukturierten Daten in ein Prompt Lab im IBM® watsonx.ai KI-Studio.

Mit watsonx.ai auf IBM® Cloud war Happiest Minds in der Lage, gezielte Datenantworten aus den Content-Repositories zu erhalten. Anstatt mit exakten Schlüsselwörtern zu suchen, wurde die Suche nach der Lösung aktiviert. Sobald die pointierten Daten abgefragt wurden, wurden die Daten zusammengefasst und jedes Mal für den Endbenutzer, der über Chat-Schnittstellen interagiert, neu formuliert.