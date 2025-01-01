Einsatzfähige Architekturen in der IBM Cloud

Einsatzfähige Architekturen in der IBM Cloud, die Ihnen helfen, Innovationen zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern, Sicherheit und Compliance zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten zu optimieren
Einsatzfähige Architekturen Finden Sie die am besten geeignete, einsatzfähige Architektur, die Ihnen helfen kann, Innovationen zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern, Sicherheit und Compliance aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Kosten zu optimieren. DevSecOps Application-Lifecycle-Management

Nutzen Sie eine Reihe vordefinierter DevSecOps-Toolchain-Vorlagen, die für kontinuierliche Integration, Bereitstellung und Compliance ausgelegt sind.  

 Diese Architektur erkunden Wesentliche IBM Cloud-Services für Sicherheit und Observability

Richten Sie grundlegende Sicherheits- und andere unterstützende Dienste ein, um die Sicherheitskonformität der Ressourcen in Ihrem Konto zu verwalten.

 Diese Architektur erkunden Maximo Application Suite

Stellen Sie eine IBM® Maximo Application Suite-Instanz in einem Red Hat Openshift-Cluster bereit.

 Diese Architektur erkunden Power Virtual Server mit VPC-Zielbereich

Erstellen Sie ein IBM® Cloud Power Virtual Servers-Angebot (PowerVS) gemäß den Best Practices und Anforderungen von IBM Cloud. 

 Diese Architektur erkunden Power Virtual Servers für SAP HANA

Stellen Sie SAP-Systeme auf Power-Infrastruktur für einsatzfähige Architekturen bereit, um die Leistung Ihrer SAP HANA-Workloads zu optimieren.   

 Diese Architektur erkunden Red Hat OpenShift Container Platform auf VPC-Zielbereich

Nutzen Sie die einsatzfähige Architektur, um Red Hat OpenShift Workload-Cluster in einem sicheren VPC-Netzwerk (Virtual Private Cloud) zu erstellen.  

 Diese Architektur erkunden Retrieval-Augmented Generation (RAG) Muster

Automatisieren Sie die RAG-Bereitstellung mit den unterstützenden Diensten IBM Cloud und watsonx; betten Sie Ihre Unternehmensdaten in eine generative KI-Lösung ein.

 Diese Architektur erkunden Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Stellen Sie das Red Hat OpenShift AI-Add-on in einem OpenShift on IBM Cloud-Cluster mit GPU Worker-Knoten bereit.

 Diese Architektur erkunden RHEL AI auf IBM Cloud mit Modellinferenz

Stellen Sie RHEL AI auf GPU-basierten VSI-Instanzen bereit und führen Sie durch Automatisierung fein abgestimmte Modelle aus, um Inferenz zu erhalten.

 Diese Architektur erkunden VPC-Zielbereich

Stellen Sie ein sicheres VPC-Netzwerk ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Rechenressourcen bereit und verbessern Sie so Ihre Cloud-Infrastruktur. 

 Diese Architektur erkunden VSI auf VPC-Zielbereich

Stellen Sie eine VSI im VPC-Zielbereich bereit, um eine geschützte Infrastruktur mit virtuellen Servern zur Ausführung von Workloads auf einem VPC-Netzwerk zu erstellen.  

 Diese Architektur erkunden

Fallstudie

IBM CIO Ermöglichen Sie mit IBM CIO eine bis zu siebenmal schnellere Anwendungsbereitstellung mit Deployable Architectures auf IBM Cloud, um mit Terraform die Bereitstellung von KI zu beschleunigen. Mehr erfahren
Nächste Schritte

Erfahren Sie mehr über die Verwendung der IBM Cloud-Lösungen zum Aufbau einer kostengünstigeren skalierbaren Infrastruktur, zur sofortigen Bereitstellung neuer Anwendungen und zur nachfragebasierten Skalierung von Workloads – auf einer sicheren Plattform.

 Bereitstellbare IBM Cloud-Architekturen Erkunden Sie die Module