Vereinfachen und optimieren Sie das Design, die Entwicklung und die Implementierung Ihrer Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Workload-Infrastrukturen.
Sammlungen bewährter und geprüfter Architekturmuster und -lösungen, die den Einsatz modernster Hybrid Cloud- und KI-Technologien ermöglichen, um Sie bei der Erreichung Ihrer sich wandelnden geschäftlichen und technischen Ziele zu unterstützen.
Bewährte Architekturmuster, die die Entwicklung von Technologielösungen zur Bewältigung Ihrer geschäftlichen Herausforderungen beschleunigen.
Einsatzfähige Architekturen in der IBM Cloud, die Ihnen helfen, Innovationen zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern, Sicherheit und Compliance zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten zu optimieren
Artikel, Leitfäden und andere Publikationen, die Ihnen bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden behilflich sind.
Das IBM Well-Architected Framework bietet Empfehlungen und Best Practices, die Architekten von Hybrid Clouds bei der Entwicklung sicherer und leistungsstarker Lösungen unterstützen.
IBM IT Architect Assistant ist ein kollaboratives Tool, das zur Erstellung und Dokumentation von IT-Lösungsarchitekturen dient. Erstellen Sie Diagramme, die den Referenzarchitekturen im IBM Hybrid Cloud Architecture Center entsprechen, und passen Sie diese anschließend an spezifische Projekte oder Initiativen an. Sie können auch Dokumentationen für Überprüfungen und andere Kommunikationszwecke erstellen.
Mit Architekturdiagrammvorlagen lassen sich mithilfe einfacher Symbole, die Architekturkomponenten darstellen, auf einfache Weise eigene Architekturen erstellen. Beginnen Sie mit einem vorhandenen Muster und passen Sie es an Ihre Umgebung an, oder erstellen Sie Ihr eigenes Muster von Grund auf neu, indem Sie beliebige Kombinationen von Komponenten verwenden.
Wenn Sie Unterstützung beim Aufbau Ihrer Architektur benötigen oder Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Experten, um gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden.