Architekturen

Illustration aus geometrischen Formen, die einsetzbare Architekturen darstellen, die zur Bereitstellung verwendet werden

Vereinfachen und optimieren Sie das Design, die Entwicklung und die Implementierung Ihrer Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Workload-Infrastrukturen.
Architecture Collections

Sammlungen bewährter und geprüfter Architekturmuster und -lösungen, die den Einsatz modernster Hybrid Cloud- und KI-Technologien ermöglichen, um Sie bei der Erreichung Ihrer sich wandelnden geschäftlichen und technischen Ziele zu unterstützen.
Architekturmuster

Bewährte Architekturmuster, die die Entwicklung von Technologielösungen zur Bewältigung Ihrer geschäftlichen Herausforderungen beschleunigen.

Einsatzfähige Architekturen in der IBM Cloud, die Ihnen helfen, Innovationen zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern, Sicherheit und Compliance zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten zu optimieren

Artikel, Leitfäden und andere Publikationen, die Ihnen bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden behilflich sind.

Well-Architected-Framework

Das IBM Well-Architected Framework bietet Empfehlungen und Best Practices, die Architekten von Hybrid Clouds bei der Entwicklung sicherer und leistungsstarker Lösungen unterstützen.
Infografik mit fünf vertikalen Balken in unterschiedlichen Farben, jeder mit einem einzigartigen Symbol.
Mehr über das IBM Well-Architected Framework erfahren
IBM IT Architect Assistant

IBM IT Architect Assistant ist ein kollaboratives Tool, das zur Erstellung und Dokumentation von IT-Lösungsarchitekturen dient. Erstellen Sie Diagramme, die den Referenzarchitekturen im IBM Hybrid Cloud Architecture Center entsprechen, und passen Sie diese anschließend an spezifische Projekte oder Initiativen an. Sie können auch Dokumentationen für Überprüfungen und andere Kommunikationszwecke erstellen.

 Zugang zu IT Architect Assistant beantragen Community Edition – Nutzungsbedingungen IT-Architekt-Assistent Benutzerhandbuch – Community Edition
Diagrammtools

Mit Architekturdiagrammvorlagen lassen sich mithilfe einfacher Symbole, die Architekturkomponenten darstellen, auf einfache Weise eigene Architekturen erstellen. Beginnen Sie mit einem vorhandenen Muster und passen Sie es an Ihre Umgebung an, oder erstellen Sie Ihr eigenes Muster von Grund auf neu, indem Sie beliebige Kombinationen von Komponenten verwenden.
IT-Architekturdiagramm mit verschachtelten Knoten zur Veranschaulichung der Betriebshierarchie und der Beziehungen
IBM Design Language – Technische Diagramme
Verwenden Sie die IBM Design Language für technische Diagramme, um Systeme und Prozesse systematisch darzustellen und Abläufe zu visualisieren. Beschreiben Sie klar die Beziehungen zwischen Elementen, skizzieren Sie Hierarchien und führen Sie Reihenfolgen für Prozessabläufe ein.
Illustration, die eine datengesteuerte Ansicht der Unternehmensarchitektur darstellt, die von UNICOM System Architect generiert wurde.
UNICOM System Architect
Übernehmen Sie die Referenzmodelle und Muster von IBM UNICOM System Architect, die als wichtige Wegbereiter für die Unternehmensarchitektur dienen. Anhand der Entwicklungen in anderen Unternehmen können Sie vergleichen, wie Ihr Unternehmen in der Branche arbeiten kann oder sollte.
Ein Beispiel für ein Architekturdiagramm
Architektur-Symbole und Schablonen
Dieses Repository soll externe Kunden und Geschäftspartner mit Symbolen für die IBM Cloud-Architektur versorgen. Das von IBM Cloud zugelassene Designtool ist Draw.io. jedoch haben wir zu Ihrer Unterstützung auch Powerpoint- (.ppt) und SVG- (.svg) Dateien bereitgestellt.
Architekturwerkzeuge und Schablonen erkunden
Machen Sie den nächsten Schritt

Wenn Sie Unterstützung beim Aufbau Ihrer Architektur benötigen oder Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Experten, um gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden.
