Einsatzfähige Architekturen in der IBM Cloud

Nutzen Sie eine Reihe vordefinierter DevSecOps-Toolchain-Vorlagen, die für kontinuierliche Integration, Bereitstellung und Compliance ausgelegt sind.
Richten Sie grundlegende Sicherheits- und andere unterstützende Dienste ein, um die Sicherheitskonformität der Ressourcen in Ihrem Konto zu verwalten.
Stellen Sie eine IBM® Maximo Application Suite-Instanz in einem Red Hat Openshift-Cluster bereit.
Erstellen Sie ein IBM® Cloud Power Virtual Servers-Angebot (PowerVS) gemäß den Best Practices und Anforderungen von IBM Cloud.
Stellen Sie SAP-Systeme auf Power-Infrastruktur für einsatzfähige Architekturen bereit, um die Leistung Ihrer SAP HANA-Workloads zu optimieren.
Nutzen Sie die einsatzfähige Architektur, um Red Hat OpenShift Workload-Cluster in einem sicheren VPC-Netzwerk (Virtual Private Cloud) zu erstellen.
Automatisieren Sie die RAG-Bereitstellung mit den unterstützenden Diensten IBM Cloud und watsonx; betten Sie Ihre Unternehmensdaten in eine generative KI-Lösung ein.
Stellen Sie das Red Hat OpenShift AI-Add-on in einem OpenShift on IBM Cloud-Cluster mit GPU Worker-Knoten bereit.
Stellen Sie RHEL AI auf GPU-basierten VSI-Instanzen bereit und führen Sie durch Automatisierung fein abgestimmte Modelle aus, um Inferenz zu erhalten.
Stellen Sie ein sicheres VPC-Netzwerk ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Rechenressourcen bereit und verbessern Sie so Ihre Cloud-Infrastruktur.
Stellen Sie eine VSI im VPC-Zielbereich bereit, um eine geschützte Infrastruktur mit virtuellen Servern zur Ausführung von Workloads auf einem VPC-Netzwerk zu erstellen.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung der IBM Cloud-Lösungen zum Aufbau einer kostengünstigeren skalierbaren Infrastruktur, zur sofortigen Bereitstellung neuer Anwendungen und zur nachfragebasierten Skalierung von Workloads – auf einer sicheren Plattform.