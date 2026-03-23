Referenzmodelle und -muster sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung einer Unternehmensarchitektur. Sie geben Ihnen einen Überblick über die Arbeitsweise und Möglichkeiten für Ihr Unternehmen, basierend darauf, was andere Unternehmen der Branchen verfolgen.



Um Kunden eine Repository-basierte Unternehmensarchitekturlösung für das IBM Hybrid Cloud Architecture Center anzubieten, hat UNICOM Systems eine ähnliche Vorlage für die Verwendung mit System Architect erstellt.