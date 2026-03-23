Mithilfe von Vorlagen für Architekturdiagramme können Sie problemlos mit einfachen Symbolen zur Darstellung von Architekturkomponenten Ihre eigenen Architekturen erstellen. Beginnen Sie mit einem bestehenden Muster und passen Sie es an Ihre Umgebung an, oder erstellen Sie Ihr eigenes Muster aus einer beliebigen Kombination von Komponenten.
Technische Diagramme dienen bei IBM vielen Zwecken. Sie können Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems oder die Hierarchie einer bestimmten Struktur beschreiben oder die Idee einer geordneten Sequenz einführen, um einen Prozessablauf darzustellen.
Erstellen Sie IBM-Cloud-Diagramme mit dem Draw.io Tool und IBM Cloud Architektur-Schablonen. Diese Auswahl an Assets dient der Bereitstellung von IBM Cloud Architektursymbolen für externe Kunden und Geschäftspartner. Das von IBM Cloud zugelassene Designtool ist Draw.io. wir stellen Ihnen jedoch auch PowerPoint- (.ppt) und SVG-Dateien (.svg) zur Verfügung.
Die Community-Edition des IBM IT-Architekturassistenten ist ein kollaboratives Tool zum Erstellen und Dokumentieren von IT-Lösungsarchitekturen. Erstellen Sie Diagramme, die genau den Referenzarchitekturen im IBM Hybrid Cloud Architecture Center entsprechen, und passen Sie sie dann für bestimmte Projekte oder Initiativen an. Sie können auch Dokumentation für Bewertungen und andere Kommunikationswege erstellen.
Referenzmodelle und -muster sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung einer Unternehmensarchitektur. Sie geben Ihnen einen Überblick über die Arbeitsweise und Möglichkeiten für Ihr Unternehmen, basierend darauf, was andere Unternehmen der Branchen verfolgen.
Um Kunden eine Repository-basierte Unternehmensarchitekturlösung für das IBM Hybrid Cloud Architecture Center anzubieten, hat UNICOM Systems eine ähnliche Vorlage für die Verwendung mit System Architect erstellt.
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