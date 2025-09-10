An der Spitze der verantwortungsvollen KI-Forschung befasste sich das Calmon Lab an der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences mit einer der drängendsten Herausforderungen im Bereich der KI. Sie versuchten, große Sprachmodelle (LLMs) mit menschlichen Werten und Sicherheitsstandards in Einklang zu bringen. Ihre Arbeit konzentrierte sich auf die Verbesserung der Leistung der Gedankenkette (Chain-of-Thinking, CoT) in häufig verwendeten Modellen wie DeepSeek-R1 und Llama durch die Anwendung von Methoden zur Ausrichtung der Inferenzzeit.

Ihr Fortschritt wurde jedoch durch Einschränkungen der Infrastruktur behindert. Der Harvard-Cluster war mit der Nachfrage überfordert, und für den Betrieb modernster Modelle war der Zugriff auf mehrere NVIDIA H100-GPUs erforderlich. Diese Verzögerungen schränkten ihre Fähigkeit, effizient mit großen Modellen zu experimentieren, erheblich ein und verlangsamten das Gesamttempo ihrer Forschung.