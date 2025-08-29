IBM Cloud – kostenloses Nutzungskontingent

Bei Ihrem kostenloses IBM Cloud-Konto handelt es sich um ein Pay-as-you-go-Konto, das mehr als 50 Produkte mit einem kostenlosen Nutzungskontingent umfasst. Sie zahlen nur für die Nutzung, die über das kostenlose Kontingent hinausgeht.Ohne Gebühren oder vorausgehende Verpflichtungen, jederzeit kündbar.
Mit einem Lite-Plan haben Sie Zugriff auf über 40 dauerhaft kostenlose Produkte, inklusive IBM Watson APIs. Diese stehen dauerhaft und jederzeit zur Verfügung, ohne dass Sie dafür jemals bezahlen müssen – versprochen.
Sie erhalten von uns ein Guthaben im Wert von 200 USD für die Nutzung der ersten Apps und Services. Probieren Sie ein beliebiges IBM Cloud-Produkt aus und verwenden Sie dafür Ihr Guthaben, das Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zur Verfügung steht.
Führen Sie Anwendungen, Stapeljobs oder Container auf einer verwalteten Serverless-Plattform aus.
Nehmen Sie Ereignisse auf und verbinden und verteilen Sie Ereignisströme zwischen Ihren Services und Anwendungen in der IBM Cloud.
Erleben Sie die Leistung flexibler, kostengünstiger Speicherung mit unserem kostenlosen Kontingent: Bewerten und skalieren Sie Ihren Speicher nahtlos!
Setzen Sie eine skalierbare JSON-Dokumentdatenbank für Web-, Mobil-, IoT- und Serverless-Anwendungen ein.
Stellen Sie eine vollständig verwaltete cloudbasierte SQL-Datenbank bereit, inklusive einer enorm leistungsstarken IBM Db2-Engine.
Fügen Sie Ihrer Anwendung eine Schnittstelle in natürlicher Sprache hinzu, um die Interaktion mit Ihren Benutzern zu automatisieren.
Erstellen Sie natürlich klingende Sprache aus schriftlichem Text.
Integrieren Sie KI und maschinelles Lernen in Ihr Unternehmen. Erstellen Sie angepasste Modelle mithilfe Ihrer eigenen Daten.
Erstellen Sie Analysemodelle und neuronale Netze, die mithilfe Ihrer eigenen Daten trainiert werden und so für Anwendungen bereitgestellt werden können.
Entdecken, katalogisieren und teilen Sie Unternehmensdaten auf sichere Weise.
Nutzen Sie die Vorteile von Streaming-Transkription und geringer Latenz.
Verwalten Sie Docker-Container-Images in einer vollständig verwalteten privaten Registry.
Lesen, analysieren und speichern Sie Daten in IBM Cloud Object Storage with ANSI SQL.
Unterstützen Sie Best Practices im Bereich der DevOps unter Verwendung von Git, Problemverfolgung, CI/CD-Pipelines und Eclipse Orion Web IDE in der Cloud.
Nutzen Sie Terraform als Service, um die Bereitstellung und Verwaltung Ihrer IBM Cloud-Ressourcen in verschiedenen Umgebungen zu automatisieren.
Erstellen und betreiben Sie virtuelle Server auf IBM LinuxONE, der branchenweit sichersten Linux-basierten Plattform.
Gewinnen Sie aussagekräftige Informationen über die API-Nutzung durch integrierte Analysen.
Behalten Sie Ihre Aktivitäten in der IBM Cloud im Blick, indem Sie sie aufzeichnen, durchsuchen und sich über ungewöhnliche Aktivitäten benachrichtigen lassen.
Gewinnen Sie mit IBM Cloud-Services Erkenntnisse über Ihre Benutzer und deren Anwendungen.
Nutzen Sie Authentifizierungsfunktionen für Ihre Anwendungen für Web und Mobilgeräte und schützen Sie so Ihre auf IBM Cloud ausgeführten APIs und Back-End-Programme.
Entwickeln Sie Analyseanwendungen und stellen Sie diese mit den Open-Source-Plattformen Apache Spark und Apache Hadoop bereit.
Führen Sie Schulungen für IBM Watson durch; katalogisieren und stellen Sie Unternehmensdaten sicher bereit.
Übersetzen Sie Texte, Dokumente und Websites von einer Sprache in eine andere.
Leiten Sie Erkenntnisse aus Transaktions- und Social-Media-Daten ab, um psychologische Merkmale zu identifizieren.
Erkennen Sie unterschiedliche Tonlagen wie emotionale und soziale Neigungen sowie Sprachstile.
Analysieren Sie Bilder im Hinblick auf Szenen, Objekte, Gesichter und andere Inhalte.
Analysieren Sie Text und extrahieren Sie Metadaten aus Inhalten wie Konzepten, Entitäten, Emotionen, Stimmungen und mehr.
Beim Start einer kostenlosen Testversion von Db2 Warehouse erhalten Sie 1.000 USD kostenloses Guthaben. Wenn Sie neu bei IBM Cloud sind, können Sie sich noch heute anmelden und ein zusätzliches Guthaben in Höhe von 200 USD erhalten.
Sie profitieren von einer vollständig verwaltete Datenbank, die in einer IBM Cloud Hyper Protect-Umgebung per Hosting bereitgestellt wird. Unterstützt aktuell MongoDB 3.6.4.
Führen Sie Funktionen als Reaktion auf eingehende Ereignisse aus.
Verwalten Sie Ihre geheimen Schlüssel zentral in einer dedizierten Single-Tenant-Instanz.
Unterstützen Sie die schnelle und sicherere Datenmigration von Ihrer lokalen Quelle in eine IBM Cloud.
Neben erhöhter Reliabilität und Leistung steigt auch die Sicherheit von Anwendungen, Websites und Services mit Internetverbindung.
Linux-basierte virtuelle Server können in einer vertrauenswürdigen IT-Umgebung erstellt und ausgeführt werden.
Sie können Ihre PostgreSQL-Daten in einer vollständig verschlüsselten Kundendatenbank aufbewahren, ohne dass dafür spezialisierte Kenntnisse erforderlich sind.
Nutzen Sie diesen Service für die Verwaltung von Chiffrierschlüsseln, die zum Schutz von Daten beitragen.
Werbeaktionscode: VPC1000
Läuft am 31. Dezember 2024 ab
1.000 USD Guthaben für 180 Tage für die Produkte IBM Cloud Virtual Server for VPC, IBM Cloud Block Storage for VPC und IBM Cloud Image Service for VPC.
Werbeaktionscode: VPC1000
Läuft am 31. Dezember 2024 ab
1.000 USD Guthaben für 180 Tage für IBM Cloud Bare Metal Server for VPC – inklusive Server, Speicher und Lastausgleichsfunktionen
Werbeaktionscode: SERVERLESSARC
Läuft am 31. Dezember 2024 ab
500 USD Guthaben für neue Benutzer von IBM Cloud Code Engine und MongoDB.
Werbeaktionscode: DSFREE250
Läuft am 31. Dezember 2024 ab
250 USD Guthaben für 30 Tage auf IBM Cloud Databases for PostgreSQL, Databases for MongoDB, Databases for Elasticsearch, Databases for Redis, Databases for MySQL, Databases for EnterpriseDB, Databases for etcd, Messages for RabbitMQ; IBM Cloud Event Streams und Cloudant in der IBM Cloud.
Mit Ihrem kostenlosen IBM Cloud-Konto erhalten Sie Zugriff auf über 40 Produkte mit Lite-Preistarifen Das bedeutet, dass der Plan für diese Produkte dauerhaft kostenlos ist. Dieser Plan bleibt dauerhaft bestehen und Sie müssen niemals für ihn bezahlen.
Für die Nutzung der IBM Cloud müssen Sie zuerst ein Konto erstellen, wofür Sie Ihre E-Mail-Adresse verwenden (E-Mail-Adresse darf nicht mit einem bereits existierenden Konto verknüpft sein).
Die Zahlungsdaten müssen im Voraus angegeben werden, aber Ihnen wird erst dann eine Gebühr berechnet, wenn Sie einen kostenpflichtigen Service in Anspruch nehmen; allerdings wird Ihre Karte zur Überprüfung der Echtheit mit einem geringen Betrag belastet.
Eine Bestätigungsnachricht zeigt die Belastung auf Ihrem Bildschirm an, nachdem Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingegeben haben. Der Betrag wird vom Händler festgelegt, liegt jedoch normalerweise bei etwa 1,00 USD.
Die Speicherung dieser Angaben erleichtert Ihnen den nahtlosen Übergang zu einem nutzungsbasierten Plan, sofern Sie sich dafür entscheiden.
Für Lite-Pläne fallen niemals Gebühren an. Um jedoch das kostenlose Nutzungskontingent von Nicht-Lite-Plänen nutzen zu können, ist ein Upgrade auf einen nutzungsbasierten Plan erforderlich. Wenn Sie den Schwellenwert des kostenlosen Nutzungskontingents für den Service überschreiten, wird Ihnen die Ressourcennutzung monatlich in Rechnung gestellt.
Sie können jeweils separate Schwellenwerte für Ihre Ausgaben für die Bereiche Konto, Container, Laufzeit, alle Services und bestimmte Services einrichten. Sie erhalten dann automatisch eine Benachrichtigung, sobald Ihre monatlichen Ausgaben 80 %, 90 % und 100 % dieser Schwellenwerte erreichen. Um Ausgabenbenachrichtigungen festzulegen, klicken Sie auf Verwalten > Abrechnung und Nutzung und wählen Sie Ausgabenbenachrichtigungen aus. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ausgabenbenachrichtigung einstellen.
Dauerhaft kostenlos – diese Produkte gehören zu einem Lite-Plan, der niemals ausläuft. So ist gewährleistet, dass Sie unbesorgt an Ihren Projekten arbeiten können und keine ungewollten Rechnungen anfallen. Die Kontingente des Lite-Plans sind nutzungsabhängig, dauerhaft verfügbar und werden monatlich oder einmalig erneuert. Alle Produkte mit Lite-Plan ansehen.
Kostenlose Testversion – Es handelt sich hierbei um Premium-Testversionen; sie erfordern jedoch ein Konto mit nutzungsabhängiger Abrechnung oder ein Abonnementkonto. Abhängig vom Produkt kann das Kontingent für einen bestimmten Zeitraum oder auf Nutzungsbasis gültig sein oder niemals ablaufen. Für einige Produkte fallen Gebühren an, wenn Ihr Verbrauch das kostenlose Kontingent übersteigt. Alle Produkte mit kostenlosem Plan ansehen.
Beim Erreichen einer Kontingentbeschränkung für eine Lite-Plan-Instanz wird der Service für den entsprechenden Monat ausgesetzt. Kontingentbeschränkungen gelten pro Unternehmen, nicht pro Instanz. Die Nutzung vorangegangener Instanzen wird auf neue Instanzen, die im selben Unternehmen erstellt werden, angerechnet.Die Kontingentbeschränkungen werden jeweils zum Monatsanfang zurückgesetzt.
Sie können Ihre Nutzung überprüfen, indem Sie in der Konsole zu Verwalten > Abrechnung und Nutzung gehen und Nutzung auswählen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Nutzung anzeigen.
Um das Guthaben von 200 USD zu erhalten, müssen Sie zunächst ein Upgrade auf ein Konto mit nutzungsbasierter Abrechnung durchführen. Wenn Sie dies bereits getan haben, rufen Sie die Nutzungsseite in der IBM Cloud-Konsole auf, wo das Guthaben von 200 USD angezeigt wird. Sie können auch zur Seite mit den Kontoeinstellungen gehen, um Ihre aktiven Werbeaktionen anzuzeigen. Ihr Werbeaktionsguthaben im Wert von 200 USD wird automatisch angewendet. Unter Umständen kann es einige Stunden dauern, bis es in Ihrem Konto angezeigt wird. Das Guthaben ist nur bei neu erstellten Pay-As-You-Go-Konten, also nutzungsabhängigen Konten, verfügbar und kann nicht mit Angeboten anderer Anbieter kombiniert werden.
Die Testkonten von IBM Cloud sind für alle Lehrkräfte und Studierende akkreditierter akademischer Einrichtungen verfügbar, die einen akademischen Grad verleihen. Zur Erstellung eines Testkontos gehen Sie zu IBM SkillsBuild Software Downloads und validieren Sie die Zugangsdaten für Ihre Einrichtung. Detaillierte Anweisungen zur Erstellung Ihres Kontos finden Sie hier (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).
Wenn Sie Ihrem Testkonto eine Kreditkarte hinzufügen, wird Ihr Konto automatisch in ein kostenpflichtiges Pay-As-You-Go-Konto umgewandelt und kann nicht mehr in den Status eines Testkontos zurückgesetzt werden. Darüber hinaus können Feature-Codes für Bildungsfunktionen nicht mit einem Pay-As-You-Go-Konto genutzt werden. Weitere Informationen zu Testkonten für Bildungseinrichtungen erhalten Sie in den IBM SkillsBuild Software Downloads FAQs.
Gehen Sie zu Abrechnung und Werbeaktionen und geben Sie Ihren Aktionscode ein, überprüfen Sie die Informationen zur Werbeaktion und klicken Sie auf „Anwenden“. Sobald der Aktionscode angewendet wurde, erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht.
Bitte beachten Sie, dass Sie zum Zweck der Authentifizierung eine Kreditkarte für Ihr Konto hinterlegen müssen, damit Werbeaktionscodes angewendet werden können.
Sie können den Kostenschätzer zum Abschätzen Ihrer Kosten für Produkte von IBM Cloud verwenden, indem Sie die Pläne an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. In unserem Katalog können Sie nach weiteren Produkten suchen, die Sie eventuell für Ihre Kostenschätzung mitberücksichtigen möchten.
Sie erhalten kostenlosen technischen Support über Stack Overflow (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Sie können Fälle öffnen, die sich auf Access Management, Konten sowie Abrechnung und Nutzung beziehen.
Schalten Sie den vollständigen IBM Cloud-Katalog frei und starten Sie mit allem, was Sie brauchen, um Ihre Projekte auf die nächste Stufe zu bringen.