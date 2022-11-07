Lösungen für die Cloud-Transformation

Beschleunigen Sie die Transformation auf die Hybrid Cloud und verringern Sie das Risiko
Drei flugbereit F-16-Kampfflugzeuge auf dem Rollfeld

Um transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen, müssen Unternehmen in der Lage sein, Anwendungen und Daten in zweckmäßigen Hybrid Cloud-Zielbereichen einzusetzen.

Mit IBM Cloud erhalten Unternehmen das Know-how, um eine Strategie für die Hybrid-Cloud-Transformation mitzugestalten, Risiken durch inkrementelle Ergebnisse in jeder Transformationsphase zu verringern und mit integrierten Cloud-Accelerators in großem Maßstab zu arbeiten.
Zentrale Ziele Wachstum und Innovation mit Hybrid Cloud
Transformationsstrategie mitgestalten

Gestalten Sie die Strategie für die Modernisierung von Workloads und die Platzierung in der Hybrid Cloud mit, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern.
Risikominimierung und nachhaltige Transformation

Minimieren Sie das Risiko und gewährleisten Sie eine nachhaltige Transformation, indem Sie in jeder Transformationsphase schrittweise Ergebnisse planen.
Innovation in großem Maßstab

Skalieren und beschleunigen Sie Innovationen mit integrierten Cloud-Plattform-Beschleunigern und Know-how.
IBM Consulting, IBM Garage und IBM Cloud ermöglichten den Zugang zu erstklassigem Fachwissen und Best Practices. Dazu kam IBMs Erfahrung im Luftfahrtsektor und die Integration all dessen in unsere digitale Transformation.
Takhliq Hanif Leiter der Abteilung Unternehmensarchitektur, Technologie und Innovation Etihad Airways
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie eine erstklassige Erfahrung bieten können
Der Weg zur Transformation

Cloud-Concierge-Services bieten Ihnen einen dedizierten Ansprechpartner, der Sie während Ihrer Cloud-Migration persönlich unterstützt und für einen reibungslosen Übergang sorgt.
Suche

Verstehen Sie Ihre Ziele und Herausforderungen und entdecken Sie hochwertige Möglichkeiten.

Prüfen

Entwickeln Sie schnell Innovationen und arbeiten Sie mit den IBM Experten zusammen, um hochwertige Lösungen zu finden.

Modernisierung

Migrieren, modernisieren und erstellen Sie Anwendungen im großen Maßstab, um den Kern zu optimieren und neue digitale Funktionen aufzubauen.

Verwalten

Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten und die Wartung von Anwendungen und Daten mit Automatisierung, FinOps und SRE.

Vorteile 62 %

Schnellere Einführung von neuen Apps.

 Etihad Airways verkürzte die Modernisierung ihrer personalisierten Check-in-Erfahrung von 9 Monaten auf 15 Wochen Über 800

Eingesparte Stunden für die Bewertung, Neugestaltung und Entwicklung einer Microservices-Architektur.

 IBM CIO sparte über 800 Stunden mit Mono2Micro und IBM Cloud Transformation Advisor bei der Modernisierung einer großen Anwendung im Finanzbereich 30 %

Prognostizierte Gesamtkosteneinsparungen bei der Einhaltung von Vorschriften für regulierte Branchen mit integrierten Kontrollen in der IBM Cloud.

 Schätzung der Kosteneinsparungen bei der Compliance verstehen

Hybrid Cloud Workload Platzierung

IBM Cloud-Beschleuniger
Anwendungsfall IBM Cloud Transformation Advisor

Bewerten Sie aktuelle Anwendungen, schätzen Sie den Aufwand und bieten Sie Bewertungen für verschiedene Modernisierungsoptionen an.

Anwendungsfall Lösungen zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen

Lösungen zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen

Anwendungsfall watsonx Code Assistant for Z

Beschleunigen der Entwicklung, Modernisierung von Anwendungen und Unterstützung des IT-Betriebs.

Anwendungsfall Mono2Micro

Automatisierte Code-Generierung zum Refactoring monolithischer Java-Anwendungen in Microservices.

Anwendungsfall Einsatzfähige Architektur

Automatisierung bei der Bereitstellung gängiger Architekturmuster auf Grundlage des IBM Well-Architected Framework.

Anwendungsfall Security and Compliance Center

Einheitliche Sicherheit, Compliance und Risikotransparenz in hybriden Multicloud-Umgebungen.

Anwendungsfall IBM Well-Architected-Framework

Erstellen Sie Hybrid Cloud-Anwendungen, die resilient, leistungsfähig und sicher sind.

Anwendungsfall FinOps und Nachhaltigkeit

Praktiken und Anleitungen zur Entwicklung von Lösungen, die ressourcen- und kosteneffizient sind.

Transformation von Unternehmens-Workloads
Modernisieren Sie VMware-Workloads in die IBM Cloud

Verlagern Sie VMware-Workloads der Enterprise-Klasse in die IBM Cloud mit minimalen Ausfallzeiten und Risiken.

Migrieren und Modernisieren von Power Workloads in der IBM Cloud

Migrieren und Modernisieren von AIX-, IBM i- und Linux-Workloads auf Power-Servern bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Sicherheit und hoher Leistung.

Transformieren Sie SAP ERP

Beschleunigen Sie die Modernisierung von SAP ERP und verringern Sie das Risiko mit dem einzigen SAP-zertifizierten IaaS, das RISE- und Nicht-RISE-Optionen auf Power- und x86-Instanzen bietet.

Migrieren Sie Workloads in die IBM Cloud für Finanzdienstleistungen

Verlagern Sie Ihre Workloads in eine einzigartige Cloud, die selbst Ihre sensibelsten Daten und KI-Workloads schützt.

Hybrid Cloud für generative KI

Beschleunigen Sie die Wirkung von KI im Unternehmen mit zweckmäßigen Hybrid Cloud Landing Zones für KI-Workloads.

Modernisieren Sie Anwendungen für die Cloud

Containerisieren Sie Ihre Anwendungen in der IBM Cloud und nutzen Sie die vollständig verwaltete OpenShift Container Platform.

Entwickeln Sie überall mit verteilter Cloud

Stellen Sie Apps konsistent in On-Premises-, Edge-Computing- und Public-Cloud-Umgebungen bereit und führen Sie sie aus – mit der verwalteten verteilten Cloud-Lösung IBM Cloud Satellite.

Mainframe-App modernisieren

Modernisieren Sie Mainframe-Anwendungen mit modernsten DevOps-Verfahren und generativen KI-basierten Entwicklungstools.

Migrationsbeschleunigungsprogramm

Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration bietet finanzielle Anreize, um die Migrationskosten auszugleichen, sowie präskriptive Beratung durch Technologiespezialisten mit Zugang zu bewährten Migrationsmustern, Code, Tools und einsatzfähigen Architekturen, die speziell für die IBM Cloud entwickelt wurden.

Kundenerfolg

Etihad Airways

Beschleunigen Sie das Digitalisierungsprojekt, um ein personalisiertes Flugreiseerlebnis zu schaffen, das alle Kundenservices – und umfangreiche Daten über die Präferenzen der Passagiere – in einer Einzelansicht des Kunden zusammenfasst.
IBM CIO

IBM CIO Organization führt eine umfassende Transformation durch, um traditionelle geschäftskritische Anwendungen und Infrastrukturen auf eine Hybrid-Cloud-Plattform zu modernisieren.
American Airlines

Um besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können, migrierte American Airlines einige seiner kritischen Anwendungen in die IBM Cloud und nutzte dabei eine neue Methodik, um innovative Anwendungen schnell zu entwickeln und gleichzeitig die Customer Experience zu verbessern.
CaixaBank

Mit mehr als 200 Milliarden Transaktionen bis Ende 2022 weiß die CaixaBank, wie wichtig es ist, sicher zu skalieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Markteinführung zu beschleunigen, um das digitale Bankgeschäft zu optimieren – und dabei die Kundendaten zu schützen.
Masters Tournament 2024

Die digitale Infrastruktur von Masters führt Workloads in einer „Hybrid by Design“-Architektur über die IBM Cloud und andere Clouds aus, die durch Red Hat OpenShift ermöglicht wird.
Machen Sie den nächsten Schritt

