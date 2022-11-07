Um transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen, müssen Unternehmen in der Lage sein, Anwendungen und Daten in zweckmäßigen Hybrid Cloud-Zielbereichen einzusetzen.

Mit IBM Cloud erhalten Unternehmen das Know-how, um eine Strategie für die Hybrid-Cloud-Transformation mitzugestalten, Risiken durch inkrementelle Ergebnisse in jeder Transformationsphase zu verringern und mit integrierten Cloud-Accelerators in großem Maßstab zu arbeiten.