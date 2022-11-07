Um transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen, müssen Unternehmen in der Lage sein, Anwendungen und Daten in zweckmäßigen Hybrid Cloud-Zielbereichen einzusetzen.
Mit IBM Cloud erhalten Unternehmen das Know-how, um eine Strategie für die Hybrid-Cloud-Transformation mitzugestalten, Risiken durch inkrementelle Ergebnisse in jeder Transformationsphase zu verringern und mit integrierten Cloud-Accelerators in großem Maßstab zu arbeiten.
Gestalten Sie die Strategie für die Modernisierung von Workloads und die Platzierung in der Hybrid Cloud mit, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern.
Minimieren Sie das Risiko und gewährleisten Sie eine nachhaltige Transformation, indem Sie in jeder Transformationsphase schrittweise Ergebnisse planen.
Skalieren und beschleunigen Sie Innovationen mit integrierten Cloud-Plattform-Beschleunigern und Know-how.
Cloud-Concierge-Services bieten Ihnen einen dedizierten Ansprechpartner, der Sie während Ihrer Cloud-Migration persönlich unterstützt und für einen reibungslosen Übergang sorgt.
Verstehen Sie Ihre Ziele und Herausforderungen und entdecken Sie hochwertige Möglichkeiten.
Entwickeln Sie schnell Innovationen und arbeiten Sie mit den IBM Experten zusammen, um hochwertige Lösungen zu finden.
Migrieren, modernisieren und erstellen Sie Anwendungen im großen Maßstab, um den Kern zu optimieren und neue digitale Funktionen aufzubauen.
Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten und die Wartung von Anwendungen und Daten mit Automatisierung, FinOps und SRE.
Schnellere Einführung von neuen Apps.
Eingesparte Stunden für die Bewertung, Neugestaltung und Entwicklung einer Microservices-Architektur.
Prognostizierte Gesamtkosteneinsparungen bei der Einhaltung von Vorschriften für regulierte Branchen mit integrierten Kontrollen in der IBM Cloud.
Bewerten Sie aktuelle Anwendungen, schätzen Sie den Aufwand und bieten Sie Bewertungen für verschiedene Modernisierungsoptionen an.
Lösungen zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen
Beschleunigen der Entwicklung, Modernisierung von Anwendungen und Unterstützung des IT-Betriebs.
Automatisierte Code-Generierung zum Refactoring monolithischer Java-Anwendungen in Microservices.
Automatisierung bei der Bereitstellung gängiger Architekturmuster auf Grundlage des IBM Well-Architected Framework.
Einheitliche Sicherheit, Compliance und Risikotransparenz in hybriden Multicloud-Umgebungen.
Erstellen Sie Hybrid Cloud-Anwendungen, die resilient, leistungsfähig und sicher sind.
Praktiken und Anleitungen zur Entwicklung von Lösungen, die ressourcen- und kosteneffizient sind.
Verlagern Sie VMware-Workloads der Enterprise-Klasse in die IBM Cloud mit minimalen Ausfallzeiten und Risiken.
Migrieren und Modernisieren von AIX-, IBM i- und Linux-Workloads auf Power-Servern bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Sicherheit und hoher Leistung.
Beschleunigen Sie die Modernisierung von SAP ERP und verringern Sie das Risiko mit dem einzigen SAP-zertifizierten IaaS, das RISE- und Nicht-RISE-Optionen auf Power- und x86-Instanzen bietet.
Verlagern Sie Ihre Workloads in eine einzigartige Cloud, die selbst Ihre sensibelsten Daten und KI-Workloads schützt.
Beschleunigen Sie die Wirkung von KI im Unternehmen mit zweckmäßigen Hybrid Cloud Landing Zones für KI-Workloads.
Containerisieren Sie Ihre Anwendungen in der IBM Cloud und nutzen Sie die vollständig verwaltete OpenShift Container Platform.
Stellen Sie Apps konsistent in On-Premises-, Edge-Computing- und Public-Cloud-Umgebungen bereit und führen Sie sie aus – mit der verwalteten verteilten Cloud-Lösung IBM Cloud Satellite.
Modernisieren Sie Mainframe-Anwendungen mit modernsten DevOps-Verfahren und generativen KI-basierten Entwicklungstools.
Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration bietet finanzielle Anreize, um die Migrationskosten auszugleichen, sowie präskriptive Beratung durch Technologiespezialisten mit Zugang zu bewährten Migrationsmustern, Code, Tools und einsatzfähigen Architekturen, die speziell für die IBM Cloud entwickelt wurden.
Beschleunigen Sie das Digitalisierungsprojekt, um ein personalisiertes Flugreiseerlebnis zu schaffen, das alle Kundenservices – und umfangreiche Daten über die Präferenzen der Passagiere – in einer Einzelansicht des Kunden zusammenfasst.
IBM CIO Organization führt eine umfassende Transformation durch, um traditionelle geschäftskritische Anwendungen und Infrastrukturen auf eine Hybrid-Cloud-Plattform zu modernisieren.
Um besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können, migrierte American Airlines einige seiner kritischen Anwendungen in die IBM Cloud und nutzte dabei eine neue Methodik, um innovative Anwendungen schnell zu entwickeln und gleichzeitig die Customer Experience zu verbessern.
Mit mehr als 200 Milliarden Transaktionen bis Ende 2022 weiß die CaixaBank, wie wichtig es ist, sicher zu skalieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Markteinführung zu beschleunigen, um das digitale Bankgeschäft zu optimieren – und dabei die Kundendaten zu schützen.