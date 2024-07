Wir investieren in den Erfolg unserer Kunden

IBM Client Engineering IBM Client Engineering liefert aussagekräftige und skalierbare Geschäftsergebnisse in allen Branchen. Mit unserem hochqualifizierten multidisziplinären Team und unserem menschenorientierten Ansatz bieten wir wertbasierte Erfahrungen und Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten sind. Ob eine maßgeschneiderte Demo in Ihrer Umgebung oder ein MVP, der unseren Mehrwert demonstriert – wir holen Sie dort ab, wo Sie gerade sind, und arbeiten mit Ihrem Unternehmen in jeder Phase der digitalen Transformation zusammen. Client Engineering ist eine Investition in Sie, um gemeinsam mit Ihnen Innovationen zu entwickeln und die IBM Technologie und Methodik zu nutzen.