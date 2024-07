IBM watsonx Code Assistant for Z ist ein Produkt mit Unterstützung durch generative KI, das die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen zu geringeren Kosten und mit weniger Risiko als die derzeitigen Alternativen beschleunigt.

watsonx Code Assistant for Z bietet einen umfassenden Lebenszyklus für Anwendungsentwickler, der die Erkennung und Analyse von Anwendungen, automatisiertes Code-Refactoring, die Konvertierung von COBOL nach Java, automatisierte Testerstellung und Code-Erklärung umfasst. Entwickler können ausgewählte Elemente einer Anwendung automatisch überarbeiten und die Modernisierung in COBOL fortsetzen oder Code selektiv in Java umwandeln, indem sie generative KI unter Verwendung eines hochgradig abgestimmten, hochmodernen LLM (Large Language Model) nutzen.

watsonx Code Assistant for Z bietet die Flexibilität, sein großes Sprachmodell entweder On-Premises oder als as-a-Service bereitzustellen.