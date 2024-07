Westfield Insurance, ein führender US-amerikanischer Sach- und Unfallversicherer, verlässt sich auf fortschrittliche Technologien, um seine geschäftlichen Anforderungen mit den Herausforderungen der Branche wie Kosten- und Wettbewerbsdruck, sich ständig ändernden Vorschriften, wirtschaftlichen Unsicherheiten und den gestiegenen Erwartungen seiner Kunden an den Kundenservice in Einklang zu bringen. Um mit den sich ändernden Anforderungen Schritt zu halten, strebte Westfield die Integration generativer KI-Funktionen an, um die Anwendungsentwicklung und das Onboarding neuer Talente für seine COBOL-/Assembler-/JCL-Umgebungen auf dem IBM® System z® zu unterstützen und die Produktivität der Entwickler zu verbessern. Gleichzeitig sollten potenzielle Falschmeldungen an das Insurance Services Office, Inc. (ISO), eine Organisation für Versicherungspolicen und Ratings, reduziert werden. Das Unternehmen wandte sich an den Berater seines Vertrauens, IBM Consulting®.