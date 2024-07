Um die digitale Transformation, die mit einem IBM Garage™-Workshop in New York begann, zu erleichtern, konzentrierte sich Etihad Airways auf seine Aufgabenstellungen und arbeitete mit IBM® Consulting an potenziellen Technologielösungen. Im Rahmen einer Benchmarking-Übung zu Best Practices in der gesamten Reisebranche halfen IBM Designstrategen und Interaktionsexperten einem funktionsübergreifenden Team von Etihad Airways dabei, den unternehmenseigenen Check-in-Prozess neu zu gestalten. Das ermöglichte es dem Unternehmen, mit IBM Enterprise Design Thinking™ Prozessen eine erlebnisorientierte Customer Journey zu schaffen.

IBM und Etihad Airways stellten gemeinsam ein Entwicklungsteam zusammen, das in einem gemeinsam genutzten Bereich in der Niederlassung von IBM arbeitete. Etihad Airways rief ein Best-Practice-DevOps-Team ins Leben, das eng mit Entwicklern von IBM zusammenarbeitete und eine schlanke DevOps-Toolchain in der IBM Cloud einrichtete, um die Entwicklungsarbeit darin zu koordinieren. Weitere IBM Garage Workshops trugen dazu bei, die Kundenerlebnisziele zu präzisieren und den erforderlichen Mix aus Plattformtechnologien zu bestimmen.

Ein wichtiger Bestandteil der neuen Plattform von Etihad Airways ist das CTS-Asset. Es bietet eine Reihe gängiger Services, konfigurierbarer Business Rules und vorgefertigte Adapter für die Luftfahrtbranche. Etihad Airways stellte IBM vor die Herausforderung, dieses Asset zu modernisieren und zu einer portierbaren, containerbasierten Plattform auf IBM Kubernetes zu machen, damit die Fluggesellschaft es in verschiedenen Cloud-Umgebungen nutzen und lokale Datenschutzbestimmungen erfüllen konnte. Um Etihad Airways bei der Umsetzung dieser Multicloud-Strategie zu helfen, verlagerte IBM erfolgreich die Back-End-Anwendung zu Kubernetes, um die CTS (CTSng)-Lösung der nächsten Generation zu entwickeln, und stellte sie im IBM Cloud Kubernetes Service bereit.

„Die Containerisierung mit Kubernetes entsprach unserer Strategie, Workloads auf der Plattform verschieben zu können“, so Hanif. „Es wird uns auch bei der Entwicklung für mobile Kanäle und Kioske helfen, bei denen wir planen, bestehende Backend-Services wiederzuverwenden.“