Migrationsbeschleunigungsprogramm für IBM Cloud

Die Cloud hat sich zu einer transformativen Technologieplattform entwickelt. Sie ist flexibel, skalierbar und kostengünstig. Cloud-Migrationsstrategien für Unternehmen sollten geschäftsorientiert sein und einen integrierten Plan für die technologische, betriebliche und finanzielle Umsetzung umfassen. Für nachhaltigen Erfolg ist es entscheidend zu wissen, wo man steht, welches Ziel man anstrebt und wie man dorthin gelangt. Einen umfassenden Plan zuverlässig zu erstellen, ist eine gewaltige Aufgabe. Für Führungskräfte in Unternehmen ist es eine Herausforderung, einen Plan für die Cloud-Migration zu entwerfen und umzusetzen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bauen wir unser Programm zur Beschleunigung der Migration weiter aus. Damit unterstützen wir Kunden dabei, ihre Infrastruktur zu bewerten, zu planen und auf IBM Cloud® zu migrieren.
Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration wurde entwickelt, um den Bedarf an einem vereinfachten, beschleunigten Bewertungs- und Entscheidungsprozess für die Migration zu IBM Cloud zu decken. Das Programm zur Beschleunigung der Migration soll Kunden dabei helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, um ihre technologische Transformation voranzutreiben. Wir möchten unsere Kunden dort abholen, wo sie in ihrer Entwicklung stehen. Mit einem gemeinsamen Erfolgsmodell beschleunigen und vereinfachen wir den Bewertungs- und Planungsprozess für die Migration zu IBM Cloud. Heute stellt das Migration Acceleration Program Technologiebeschleuniger und Cloud-Guthaben für IBM Power Virtual Server, IBM Cloud® für VMWare und IBM Cloud for SAP bereit, wie unten erläutert.
IBM bietet qualifizierten Kunden[1] finanzielle Anreize in Form von IBM Cloud-Gutschriften, die 100 % der Kosten für den Wertnachweis oder den Machbarkeitsnachweis abdecken. Für Kunden im IBM Enterprise Savings Plan stehen ebenfalls finanzielle Anreize zur Verfügung, mit denen bis zu 80 % der Migrationskosten ausgeglichen werden können.
Zeitnah, strukturiert und optimiert: Die Cloud-Transformation ist ein komplexer Prozess, der sich über mehrere Jahre erstrecken kann. Um Risiken zu minimieren und die Transformation zu vereinfachen, müssen Kunden in jedem Transformationsschritt aufeinander aufbauende Ergebnisse planen. Das Engagement-Modell des Programms zur Beschleunigung der Migration führt Kunden durch einen strukturierten Prozess. Dieser umfasst folgende Schritte: 1. Bewertung oder Planung, 2. Validierung des Plans und 3. Vorbereitung für den Aufbau und die Migration. Wir möchten unseren Kunden einen Transformationsplan an die Hand geben, der verbindliche Leitlinien, umfassende Planungsunterlagen und Workshops, Beschleuniger für die Technologieautomatisierung sowie eine Finanzierung für den Wertnachweis oder den Machbarkeitsnachweis umfasst. Dabei werden sie strategisch von den Onboarding- und Migrationsspezialisten von IBM unterstützt.
Wir stellen das neue Kompetenzzentrum (COE) für IBM Power Virtual Server (PowerVS) vor. Es liefert Fachwissen und Technologiebeschleuniger für die Cloud-Migration von IBM AIX- und IBM i-Umgebungen. Das COE-Team hat ein schrittweises Engagement-Modell für IBM Power-zu-PowerVS-Migrationen entwickelt. Dieses soll den Kunden dabei helfen, den Wert oder die Machbarkeit ihrer Migration schneller nachzuweisen, um so den Migrationsplan zu validieren.
Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration ermöglicht es Unternehmen, ihre Workloads zu bewerten, zu planen, zu validieren und in die Cloud zu migrieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit dem Fachwissen, den Anreizen und den Methoden von IBM zu ermöglichen, die Transformation auf IBM Cloud zu beschleunigen und zu vereinfachen.
Wenn Sie mehr über das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration von IBM erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Bill Singleton (Vice President, Cloud Deployment & Onboarding) oder Rob Centra (Program Director, IBM Cloud Delivery).