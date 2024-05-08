Migrationsbeschleunigungsprogramm für IBM Cloud

Zeitnah, strukturiert und optimiert: Die Cloud-Transformation ist ein komplexer Prozess, der sich über mehrere Jahre erstrecken kann. Um Risiken zu minimieren und die Transformation zu vereinfachen, müssen Kunden in jedem Transformationsschritt aufeinander aufbauende Ergebnisse planen. Das Engagement-Modell des Programms zur Beschleunigung der Migration führt Kunden durch einen strukturierten Prozess. Dieser umfasst folgende Schritte: 1. Bewertung oder Planung, 2. Validierung des Plans und 3. Vorbereitung für den Aufbau und die Migration. Wir möchten unseren Kunden einen Transformationsplan an die Hand geben, der verbindliche Leitlinien, umfassende Planungsunterlagen und Workshops, Beschleuniger für die Technologieautomatisierung sowie eine Finanzierung für den Wertnachweis oder den Machbarkeitsnachweis umfasst. Dabei werden sie strategisch von den Onboarding- und Migrationsspezialisten von IBM unterstützt.

Wir stellen das neue Kompetenzzentrum (COE) für IBM Power Virtual Server (PowerVS) vor. Es liefert Fachwissen und Technologiebeschleuniger für die Cloud-Migration von IBM AIX- und IBM i-Umgebungen. Das COE-Team hat ein schrittweises Engagement-Modell für IBM Power-zu-PowerVS-Migrationen entwickelt. Dieses soll den Kunden dabei helfen, den Wert oder die Machbarkeit ihrer Migration schneller nachzuweisen, um so den Migrationsplan zu validieren.

Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration ermöglicht es Unternehmen, ihre Workloads zu bewerten, zu planen, zu validieren und in die Cloud zu migrieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit dem Fachwissen, den Anreizen und den Methoden von IBM zu ermöglichen, die Transformation auf IBM Cloud zu beschleunigen und zu vereinfachen.