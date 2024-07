Hier erhalten Sie Informationen über die Implikationen von Kosten und Wert bei der Arbeit mit einem herkömmlichen SI gegenüber einem cloudnativen Anbieter und die Auswirkungen auf drei Schlüsselfaktoren für den Erfolg in der Cloud: Automatisierung, Betriebsmodelle und Governance sowie Cloud Managed Services.

90 % der europäischen Unternehmen leiden unter fehlenden IT-Fachkenntnissen. Dieses Defizit führt zu jährlichen Umsatzeinbußen in Höhe von 91 Milliarden US-Dollar. Das Playbook „Upskilling: A Toolkit to Enable Cloud Success“ enthält Tipps, Fallstudien, Vorlagen und mehr und hilft Ihnen dabei, Ihr Wissen zur Cloud auf den neuesten Stand zu bringen.

Cloud- vs. On-Premises-Daten

Hierbei handelt es sich um einen Leitfaden mit Analysen zu unnötigen Kosten, Verzögerungen und Risiken bei der Migration eines Rechenzentrums. „Cloud vs. On-Premise Data Center: The Data Center Exit Wal of Doubts“ hilft Ihnen u. a. dabei, laufende technische Schulden zu reduzieren und Kosten für Arbeiten, Lizenzen, Verwaltung und mehr zu sparen.