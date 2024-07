Die Zusammenarbeit zwischen dem AELTC und IBM eröffnet weiterhin den Weg für neue Innovationsbereiche. "Wir haben gerade erst an der Oberfläche der digitalen Transformation gekratzt", sagt Jinks. "IBM spielt eine führende Rolle in einer sehr aktiven Arbeitsgruppe, die sich mit der nächsten Generation von Daten beschäftigt, die wir sammeln können", fährt er fort. "Daten bestimmen heute alles im Sport, also müssen wir das auf die nächste Stufe heben. Das sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren.“

Die Beziehung zwischen IBM und dem AELTC ist eine echte Win-Win-Situation. „Das in 30 Jahren Partnerschaft aufgebaute Vertrauen ermöglicht echte Innovationen. Um innovativ zu sein, muss man offen dafür sein, Grenzen zu überschreiten, wohl wissend, dass nicht alles erfolgreich sein wird.“ schließt er. „Auf diese Weise können zwei Organisationen mit einer so langjährigen Partnerschaft sicherstellen, dass wir mit einer Welt Schritt halten, die sich so schnell entwickelt."