Die Migration begann im Juli 2022. Die Verlagerung von IBM i-Anwendungen von IBM Power Systems vor Ort auf IBM Power Virtual Server in der Cloud war relativ einfach, da keine Umstrukturierung erforderlich war. Ricoh war für die gesamte Migration verantwortlich, arbeitete aber eng mit IBM zusammen, um das Know-how zu nutzen, das nur IBM bieten konnte.

„Wir waren mit der IBM Cloud vertraut“, sagt Mattera. „Wir hatten Services innerhalb unserer eigenen IBM Cloud-Instanz für andere Kunden bereitgestellt. Auf der Infrastrukturseite hatten wir allerdings noch keine IBM Power Virtual Server-Bereitstellungen durchgeführt. Es gab also eine gewisse Lernkurve, und IBM war die ganze Zeit über da, um zu helfen, was großartig war.“



In der Versicherungsbranche gelten strenge staatliche Auflagen für die Datenverwaltung, darunter die Bestimmung, dass alle Daten mindestens sieben Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Um diese Anforderung zu erfüllen, wandte sich IBM an den IBM Business Partner FalconStor. Mit der FalconStor StorSafe VTL-Lösung konnte das Team physische Speicherbandlaufwerke in ein virtuelles Bandformat umwandeln und sie auf IBM Cloud Object Storage sichern, um sie einfach zu speichern und abzurufen.

Da die VTL-Lösung von FalconStor bereits in die IBM Cloud eingebettet war, gestaltete sich die Implementierung relativ einfach. „Auch für unsere Ingenieure auf der Power-Seite war es eine neue Plattform“, sagt Mattera. „Nachdem wir das mit Hilfe von FalconStor und dem IBM-Team überwunden hatten, sind wir sehr gut damit zurechtgekommen.“



„Die Lernkurve war also zwar da, aber nicht besonders schmerzhaft“, fährt er fort. „Wir haben viele Lektionen gelernt. Jetzt sind wir voll und ganz zuversichtlich, was die zukünftigen Bereitstellungen angeht.“

Im September 2022 wurden die Workloads des Versicherungskunden vollständig migriert und gingen in der IBM Cloud in die Produktion über. Die Benutzer des Versicherungsunternehmens können nun private Verbindungen von lokalen Bürostandorten mit der Hybrid-Cloud-Umgebung in Europa herstellen – mit IBM i Anwendungen in der IBM Cloud und einer Vielzahl anderer unabhängiger SaaS-Anwendungen (Software-as-a-Service).