IBM® Cloud: Preisgestaltung

Ja. Bei Ihrer Registrierung werden Ihre Rechnungs- und Kreditkarteninformationen zu Kontosicherheits- und Überprüfungszwecken verwendet. Es wird ein Pay-as-you-go-Konto für Sie eingerichtet, und anschließend können Sie auf die gesamte IBM® Cloud-Produktpalette zugreifen, einschließlich aller kostenlosen und Lite-Pläne. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, erhalten Sie ein Guthaben in Höhe von 200 US-Dollar, das Sie in den ersten 30 Tagen für IBM® Cloud-Produkte nutzen können. Sie zahlen nur für die kostenpflichtigen Dienste, die Sie auch nutzen, ohne langfristige Verträge oder Verpflichtungen.