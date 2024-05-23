IBM® Cloud: Preisgestaltung

Sie erhalten kostenlosen Zugriff auf über 40 Dienste, einschließlich IBM® watsonx APIs.
Bei Anmeldung erhalten Sie ein Guthaben in Höhe von 200 USD. Es ist 30 Tage lang gültig.
Mit einem Pay-as-you-go (PayGo) with Committed Use-Konto oder Abonnement-Upgrade haben Sie Zugriff auf über 350 Produkte zu ermäßigten Preisen.
Kostengünstige Lösungen, die an Ihr Unternehmen angepasst sind
Mit IBM® Cloud PayGo with Committed Use zahlen Sie nur für das, was Sie auch nutzen, und haben auf die gesamte IBM® Cloud-Produktpalette Zugriff. (Nur in den USA erhältlich.)
Sie profitieren von 1- oder 3-jährigen Laufzeiten mit vergünstigten Preisen und garantierter Kapazität.
Sie erhalten Rabatte auf der gesamten Plattform und zahlen nur für das, was Sie auch nutzen.
IBM® Cloud bietet in 67 Szenarien die niedrigsten Preise und schlägt damit Microsoft, Google und AWS.
Mit einem Hybrid-Cloud-Ansatz erzielen Sie einen 2,5-fachen Mehrwert.
Mit mehr als 60 Rechenzentren auf 6 Kontinenten kann IBM zu Ihrem Unternehmenswachstum beitragen, ohne dass Sie Kompromisse bei der Benutzererfahrung eingehen müssen.
Zahlungslösungen, die Ihr Budget mit Ihren Zielen in Einklang bringen
Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage hier nicht finden, schauen Sie auf dieser Seite vorbei, auf der FAQs zur Nutzung und Fakturierung von IBM® Cloud beantwortet werden, oder stellen Sie Ihre Frage im Stack Overflow-Forum. (Link befindet sich außerhalb von IBM)
Sie können mit jedem Lite-Plan-Service kostenlos erstellen und bereitstellen, und Sie können auch kostenlose Pläne mit monatlichen Gratisleistungen nutzen.
Ja. Bei Ihrer Registrierung werden Ihre Rechnungs- und Kreditkarteninformationen zu Kontosicherheits- und Überprüfungszwecken verwendet. Es wird ein Pay-as-you-go-Konto für Sie eingerichtet, und anschließend können Sie auf die gesamte IBM® Cloud-Produktpalette zugreifen, einschließlich aller kostenlosen und Lite-Pläne. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, erhalten Sie ein Guthaben in Höhe von 200 US-Dollar, das Sie in den ersten 30 Tagen für IBM® Cloud-Produkte nutzen können. Sie zahlen nur für die kostenpflichtigen Dienste, die Sie auch nutzen, ohne langfristige Verträge oder Verpflichtungen.
Sie erhalten zahlreiche Vorteile, etwa Zugriff auf die einsatzbereiten Services aus der gesamten IBM® Cloud-Produktpalette einschließlich Kubernetes-, Infrastruktur- und IBM® watsonx-Services. Zusätzlich zu den Lite-Plänen können Sie außerdem alle kostenlosen Pläne nutzen.
Sie erhalten kostenlosen Basic-Support. Dazu zählen der Zugriff auf unsere Dokumente und das Forum für die Stack Overflow-Community sowie die Möglichkeit zum Erstellen von Support-Fällen. Wenn Sie weiteren Support benötigen, können Sie einen Advanced- oder Premium-Support-Plan erwerben.
Die Service-Preise variieren je nach Plan. Die Lite-Plan-Services sind immer kostenlos Kostenpflichtige Services werden entweder mit einem festen monatlichen Betrag oder nach Nutzung abgerechnet.
Sie haben die Wahl zwischen einem flexiblen Pay-as-you-go-Konto (d. h. die Rechenleistung und Dienste, die Sie in Anspruch nehmen, werden Ihnen monatlich in Rechnung gestellt) und einem Abonnementkonto (d. h. Sie erhalten für einen bestimmten festen Preis verschiedene Rabatte).
Sie können kostenlos mit einem Guthaben von 200 US-Dollar beginnen.