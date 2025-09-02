IBM Cloud für SAP

Beschleunigen Sie die Modernisierung von SAP ERP, verringern Sie Risiken und transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe
Strategische Vorteile von IBM Power Virtual Server für die SAP Cloud ERP-Modernisierung

Sparen Sie bis zu 69 % auf SAP-zertifizierte IBM Cloud Bare Metal Servers, einschließlich Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 8260 und Intel Xeon 8474. Verwenden Sie den Aktionscode SCALENOW2.

Warum IBM Cloud for SAP? Beschleunigte Wertschöpfung

Das einzige IaaS, das SAP-zertifizierte Power- und Intel x86-Instanzen (einschließlich VMware) bietet[1], mit denen Kunden die Cloud-Migration ohne Umstellung der Infrastruktur beschleunigen können.

 E-Book lesen Reduzieren Sie das Risiko von SAP-IT-Bereitstellungen

Die Cloud basiert auf den zuverlässigsten und sichersten Systemen der SAP-zertifizierten Infrastruktur.[2] Ein einzelner Power-Server hat eine mittlere Ausfallzeit von über 100 Jahren.[3] Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Serverausfalls in der IBM Cloud sehr gering ist.  

 Hohe Verfügbarkeit und Wiederherstellung im Notfall Transformieren Sie Abläufe mit KI

Fördern Sie Innovation und betriebliche Effizienz, indem Sie geschäftskritische Prozesse mit watsonx intelligent gestalten. Watsonx ist ein Portfolio von KI-Produkten, das die Wirkung generativer KI in zentralen Workflows beschleunigt und so die Produktivität steigert.

 KI operationalisieren Skalieren Sie ohne Überbereitstellung

4x feinere Granularität für SAP HANA-Instanzen mit mehr als 6 TB im Vergleich zu anderen Clouds, was die Skalierung der Infrastruktur unterstützt, ohne dass eine Überbereitstellung erforderlich ist.

 SAP-zertifizierte Infrastruktur Vertrauenswürdiger Partner für ERP-Transformation

Mehr als 10.000 SAP-Kunden vertrauen seit über 50 Jahren auf IBM, wenn es um die Bereitstellung und den Betrieb ihrer SAP-Systeme geht, und mehr als 300 SAP S/4HANA-Projekte wurden von IBM Consulting implementiert. Wir sind ein zuverlässiger Beratungs- und Technologiepartner, der Kunden dabei unterstützt, ihre Transformationsvision mitzugestalten und umzusetzen.

 Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft zwischen IBM und SAP Verwalten Sie SAP-Anwendungen mit dem SLA, das Sie benötigen

Verwalten Sie SAP-Anwendungen mit dem SLA, das Sie benötigen, mit flexiblen Managed-Services-Optionen, die den Anforderungen des gesamten IT-Platzbedarfs von RISE mit SAP-Anwendungen und anderen geschäftskritischen Anwendungen gerecht werden.

 Verwaltete SAP-Services
ROI der IBM Cloud for SAP
Darstellung von Balkendiagrammen mit Finanzsymbolen
212 % ROI über 3 Jahre

„Wir müssen wachsen und brauchen eine Lösung, bei der es keine Engpässe, Einschränkungen oder Überraschungen gibt. Deshalb haben wir IBM Cloud for SAP eingeführt.“ – IT Director, Fertigung.

RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server
Isometrische Darstellung der Vorteile von IBM Cloud for SAP für Unternehmen.

RISE with SAP ist eine geführte Journey und verbindet ergebnisorientierte Services, Cloud-ERP mit SAP S/4HANA und zusätzliche Plattformen, um ein neues Betriebsmodell für Unternehmen zu entwickeln. IBM Power Virtual Server bietet den Unternehmen, die SAP-Umgebungen auf IBM Power Servern betreiben, einen einzigartigen Vorteil. Er ist für einen schnelleren und unterbrechungsfreien Übergang zu RISE with SAP konzipiert.

Lösungen für SAP HANA und S/4HANA

IBM Power Virtual Server VMWARE SDDC Intel Virtual Servers auf VPC Intel Bare-Metal auf VPC Intel Bare-Metal – klassisch

Lösungen für SAP NetWeaver

IBM Power Virtual Server VMWARE SDDC Intel Virtual Servers auf VPC Intel Bare-Metal auf VPC Intel Bare-Metal – klassisch
Kundenreferenzen
Polynt
Polynt verschob SAP ERP in die IBM Cloud und verkürzte die Markteinführungszeit für neue Geschäftsservices durch eine bis zu 78 % schnellere Bereitstellung von IT-Umgebungen.
Ecogas
Ecogas stellt SAP HANA 2.0 in einer hybriden Umgebung auf der Basis von IBM Power10-Servern bereit und bietet mehr als einer Million Menschen hochwertige digitale Services an.
Air India
Air India SATS startet mit SAP Business One in der IBM Cloud durch.
Abou Ghaly
Abou Ghaly Motors beschleunigt seine digitale Transformation mit SAP in der IBM Cloud.
IBM wandelt Angebots- in Cash-Prozesse um
SAP S/4HANA Cloud auf IBM Power Virtual Server rationalisiert den Betrieb
Tabicel
Steigert die Vertriebsproduktivität um 30 % mit IBM Cloud Bare Metal Servers
Migrationsbeschleunigungsprogramm
Ein schneller Weg zu SAP in der IBM Cloud

Das Migrationsbeschleunigungsprogramm für IBM® Cloud wurde entwickelt, um Sie bei der Bewertung, Planung und Migration der Workloads, Daten und Anwendungen Ihres Unternehmens auf IBM Cloud zu unterstützen. Dieses Programm bietet Technologiebeschleuniger und Cloud-Gutschriften für IBM Cloud-Lösungen für SAP-Workloads.

Geschäftspartner-Ökosystem
IBM Cloud Business Partner

Bringen Sie Ihre SAP-Unternehmens-Workloads mit dem IBM Cloud-Ökosystem von Partnern schneller und sicherer in die Cloud.

Community-Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Bereitstellung der SAP-Geschäftswelt in der IBM Cloud.

Machen Sie den nächsten Schritt

Besprechen Sie Ihre SAP-Workloads mit einem IBM Cloud-Spezialisten.

