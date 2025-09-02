IBM Cloud für SAP

Das einzige IaaS, das SAP-zertifizierte Power- und Intel x86-Instanzen (einschließlich VMware) bietet[1], mit denen Kunden die Cloud-Migration ohne Umstellung der Infrastruktur beschleunigen können.
Fördern Sie Innovation und betriebliche Effizienz, indem Sie geschäftskritische Prozesse mit watsonx intelligent gestalten. Watsonx ist ein Portfolio von KI-Produkten, das die Wirkung generativer KI in zentralen Workflows beschleunigt und so die Produktivität steigert.
4x feinere Granularität für SAP HANA-Instanzen mit mehr als 6 TB im Vergleich zu anderen Clouds, was die Skalierung der Infrastruktur unterstützt, ohne dass eine Überbereitstellung erforderlich ist.
Mehr als 10.000 SAP-Kunden vertrauen seit über 50 Jahren auf IBM, wenn es um die Bereitstellung und den Betrieb ihrer SAP-Systeme geht, und mehr als 300 SAP S/4HANA-Projekte wurden von IBM Consulting implementiert. Wir sind ein zuverlässiger Beratungs- und Technologiepartner, der Kunden dabei unterstützt, ihre Transformationsvision mitzugestalten und umzusetzen.
Verwalten Sie SAP-Anwendungen mit dem SLA, das Sie benötigen, mit flexiblen Managed-Services-Optionen, die den Anforderungen des gesamten IT-Platzbedarfs von RISE mit SAP-Anwendungen und anderen geschäftskritischen Anwendungen gerecht werden.
RISE with SAP ist eine geführte Journey und verbindet ergebnisorientierte Services, Cloud-ERP mit SAP S/4HANA und zusätzliche Plattformen, um ein neues Betriebsmodell für Unternehmen zu entwickeln. IBM Power Virtual Server bietet den Unternehmen, die SAP-Umgebungen auf IBM Power Servern betreiben, einen einzigartigen Vorteil. Er ist für einen schnelleren und unterbrechungsfreien Übergang zu RISE with SAP konzipiert.
Beschleunigen Sie die Modernisierung von SAP HANA und S/4HANA in der Cloud mit einer „Like-for-Like“-Migration von lokaler Power in eine RISE-fähige Cloud.
Stellen Sie SAP HANA und S/4HANA in einer VMware SDDC-Umgebung bereit.
Stellen Sie SAP HANA und S/4HANA in Intel Virtual Servers auf einer VPC-Infrastruktur bereit.
Stellen Sie SAP HANA und S/4HANA in Intel Bare-Metal auf VPC-Infrastruktur bereit.
Stellen Sie SAP HANA und S/4HANA in einer Intel Bare-Metal in klassischer Infrastruktur bereit.
Beschleunigen Sie die Umstellung der SAP NetWeaver-Geschäftswelt mit einer „Like-for-Like“-Migration von lokaler Power in die Cloud.
Stellen Sie SAP NetWeaver in einer VMware SDDC-Umgebung bereit.
Stellen Sie SAP NetWeaver in Intel Virtual Servers auf der VPC-Infrastruktur bereit.
Stellen Sie SAP HANA und S/4HANA in einer Intel Bare-Metal-Infrastruktur bereit.
Stellen Sie SAP NetWeaver in einer Intel Bare-Metal-Infrastruktur bereit.
Das Migrationsbeschleunigungsprogramm für IBM® Cloud wurde entwickelt, um Sie bei der Bewertung, Planung und Migration der Workloads, Daten und Anwendungen Ihres Unternehmens auf IBM Cloud zu unterstützen. Dieses Programm bietet Technologiebeschleuniger und Cloud-Gutschriften für IBM Cloud-Lösungen für SAP-Workloads.
Bringen Sie Ihre SAP-Unternehmens-Workloads mit dem IBM Cloud-Ökosystem von Partnern schneller und sicherer in die Cloud.
Erfahren Sie mehr über die Bereitstellung der SAP-Geschäftswelt in der IBM Cloud.
Besprechen Sie Ihre SAP-Workloads mit einem IBM Cloud-Spezialisten.