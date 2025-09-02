IBM Cloud für SAP

Mehr als 10.000 SAP-Kunden vertrauen seit über 50 Jahren auf IBM, wenn es um die Bereitstellung und den Betrieb ihrer SAP-Systeme geht, und mehr als 300 SAP S/4HANA-Projekte wurden von IBM Consulting implementiert. Wir sind ein zuverlässiger Beratungs- und Technologiepartner, der Kunden dabei unterstützt, ihre Transformationsvision mitzugestalten und umzusetzen.