Die Geschäftsverwaltungssoftware SAP Business One, die das Herzstück der Geschäftstätigkeit von Tabicel bildet, ermöglicht es dem Unternehmen, alles von den Finanzen bis zur Logistik, vom Lagerbestand bis zur Produktion zu verwalten. Tabicel wollte vor allem sicherstellen, dass die Umstellung auf Cloud-Lösungen sowohl absolute Zuverlässigkeit als auch die Vorteile der Skalierbarkeit und Flexibilität bietet. Nach der Evaluierung mehrerer IaaS-Lösungen wandte sich Tabicel an den langjährigen Partner IBM Services, der eine IBM Cloud Bare Metal Servers-Infrastruktur empfahl.

Im Rahmen der Vereinbarung bot das IBM Services-Team zusätzliche Services für Fernüberwachung, Management, Firewall, virtuelles privates Netzwerk und Schwachstellenbewertung an, die Tabicel die nötige Sicherheit für den Wechsel in die Cloud gaben.

„Das Paket von IBM für SAP Business One war so umfangreich und bot ein so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, dass uns sofort klar war, dass es das richtige für uns war. Wenn man dann noch unsere frühere erfolgreiche Zusammenarbeit mit IBM und das Vertrauen, das wir im Laufe der Zeit aufgebaut haben, hinzunimmt, hat man eine überzeugende Lösung“, sagt Jair Muñoz.

In Zusammenarbeit mit IBM migrierte Tabicel seine SAP Business One-Umgebung auf IBM Cloud Bare Metal Servers und passte sie so an, dass die Systemleistung enorm gesteigert wurde – und das ohne Kapitalaufwand. Da IBM Cloud Bare Metal Servers eine enorme Skalierbarkeit bieten, ist Tabicel außerdem in der Lage, neue Funktionen hinzuzufügen, ohne die Einschränkungen und Verzögerungen einer festen Infrastruktur.

Das Unternehmen ist dabei, neue Systeme für die Rechnungsstellung, das Kundenbeziehungsmanagement und das Rohstoffverarbeitungsmanagement zu implementieren, die alle mit der SAP Business One-Plattform des Unternehmens verbunden sind.

„Wir können mit der Nachfrage nach zusätzlichen Systemen auf erschwingliche und flexible Weise Schritt halten, weil wir uns jetzt auf die neueste Generation zukunftsweisender IaaS-Technologie verlassen, die von IBM unterstützt wird“, sagt Jair Muñoz.