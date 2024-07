Damit auch wirklich jeder Kunde wichtige Vorgänge online und mobil abschließen kann, wechselte das Unternehmen zur nächsten Generation der In-Memory-Plattform SAP HANA® 2.0 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), die in einer hybriden Cloud-Umgebung auf Basis modernster IBM® POWER9- und IBM Power10-Server, IBM® FlashSystem-Speicher und IBM® Power Systems Virtual Server-Instanzen ausgeführt wird.

Menschen in sechs argentinischen Provinzen verlassen sich auf Ecogas, wenn es darum geht, Erdgas direkt in ihre Häuser zu liefern. Im Auftrag der nationalen Energieaufsichtsbehörde ist das Unternehmen bestrebt, zuverlässige, bequeme und erschwingliche Serviceleistungen bereitzustellen.

Oscar Sobrero, Information Technology Leader bei Ecogas, erklärt: „Lange Zeit waren die persönlichen Servicekanäle die Hauptanlaufstellen für Energiekunden in Argentinien. Die Kunden suchten die örtlichen Ecogas-Filialen auf, um sich für neue Services anzumelden und uns eine Adressänderung mitzuteilen, und sie beglichen ihre Rechnungen bei ihrer örtlichen Bank oder einem externen Geldinstitut. Wir wussten, dass die digitalen Kanäle die Customer Experience verändern können, weil sie eine viel schnellere und bequemere Abwicklung dieser Vorgänge ermöglichen – also begannen wir mit der Transformation.“

In den vergangenen fünf Jahren hat Ecogas nahtlose Online- und mobile Servicekanäle entwickelt, über die Kunden ihre Konten verwalten und Rechnungen bezahlen können. Pablo Contreras, Infrastructure and Telecommunications Leader bei Ecogas, bestätigt dies: „Unsere digitalen Kanäle wuchsen stetig, aber viele Kunden zogen es immer noch vor, persönlich mit uns in Kontakt zu treten, weil sie das gewohnt waren. Als die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 ausbrach, wussten wir, dass sich das alles ändern würde.“

Im Jahr 2020 führte Argentinien Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 ein, darunter Social Distancing und örtliche Lockdowns. Da persönliche Dienstleistungen plötzlich nicht mehr zugänglich waren, wurden digitale Kanäle fast über Nacht zur wichtigsten Anlaufstelle für Kunden.

Sobrero sagt: „Wir wussten, dass unser Online-Transaktionsvolumen stark ansteigen würde, da Kunden, die bisher ihre Rechnungen über Banken und externe Geldinstitute bezahlt hatten, sich stattdessen unseren digitalen Kanälen zuwandten. Wir wollten nicht nur die steigende Nachfrage nach Online- und Mobilservices befriedigen, sondern den Kunden auch die Möglichkeit geben, neue Verträge abzuschließen, ohne eine Filiale aufsuchen zu müssen – eine Möglichkeit, die wir bisher noch nicht eingeführt hatten.“