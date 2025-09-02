RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server

Für einen schnelleren und reibungslosen Übergang zu RISE with SAP
Schon seit über einem halben Jahrhundert nutzen Unternehmen die Infrastruktur von IBM, um ihre geschäftskritischen SAP-Systeme rund um die Uhr zu betreiben und sensible Geschäftsdaten zu schützen. Als nächste Schritte zur Beschleunigung ihres Umstiegs auf Cloud ERP haben IBM und SAP eine neue Hyperscaler-Option für SAP Cloud ERP Private eingeführt, die auf der RISE with SAP basiert.
Höchste Verfügbarkeit unter den SAP-zertifizierten Servern.
Weniger kritische Schwachstellen und Gefährdungen im Hypervisor von Power-Servern seit 2020 im Vergleich zu SAP-zertifizierten Clouds mit anderen Hypervisoren*.
Entwickelt, um SAP S/4HANA-Workloads innerhalb von 90 Tagen von IBM Power Systems lokal in die Cloud zu verschieben.
Um Kunden den Übergang zu RISE with SAP auf Power Virtual Server zu erleichtern, startet IBM ein kundenspezifisches Investment-Programm, das technische Bewertungen in der Frühphase durch SIs oder Resell-Partner, die Durchführung der Migration und die Bereitstellung der umgebenden Nicht-RISE-Workloads (SAP und Nicht-SAP) in der Cloud unterstützt.
Um die Cloud-ERP-Migration weiter zu beschleunigen, bringt IBM Transformation Suite für SAP-Anwendungen Software und Dienstleistungen von IBM und Partnern wie SNP, die wesentliche Migrationsaufgaben automatisieren, einschließlich technischer Bewertungen, Daten- und Code-Migration, Codeanalyse und automatisierter Tests.
„Dieses Upgrade von SAP legt den Grundstein für KI und die Lösung komplexerer Probleme. Da wir weiter darauf aufbauen werden, muss das Fundament sicher und widerstandsfähig bleiben. Hier kommen Sicherheit und Verfügbarkeit der SAP-Geschäftswelt auf IBM Power Virtual Server und IBM Cloud ins Spiel. Seit der Inbetriebnahme laufen wir mit 100 % Verfügbarkeit ohne Ausfälle.“ Sirish Gottimukkala, Director for IT Delivery, IBM
Untersuchungen von IDC haben Folgendes ergeben: Die wichtigsten Gründe für den Wechsel von SAP-Workloads in die Cloud sind hohe Leistung, robuster Datenschutz und starke Unterstützung bei der Cloud-Migration. Speziell bei SAP HANA legen Unternehmen Wert auf Datenkontrolle, nahtlose Integration in die gesamte SAP-Landschaft und verbesserte Transaktions- und Analyseleistung. Bei der Auswahl eines IaaS-Anbieters sind höchste Sicherheit, führende virtualisierte Leistung und Kosteneffizienz die wichtigsten Faktoren.