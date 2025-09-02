RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server

Für einen schnelleren und reibungslosen Übergang zu RISE with SAP

Erste Schritte
Schnellerer und reibungsloser Wechsel zu RISE with SAP

Schon seit über einem halben Jahrhundert nutzen Unternehmen die Infrastruktur von IBM, um ihre geschäftskritischen SAP-Systeme rund um die Uhr zu betreiben und sensible Geschäftsdaten zu schützen. Als nächste Schritte zur Beschleunigung ihres Umstiegs auf Cloud ERP haben IBM und SAP eine neue Hyperscaler-Option für SAP Cloud ERP Private eingeführt, die auf der RISE with SAP basiert.

 IBM und SAP führen eine neue Hyperscaler-Option für SAP Cloud ERP ein
Vorteile Nr. 1

Höchste Verfügbarkeit unter den SAP-zertifizierten Servern.

 Bericht lesen 14x

Weniger kritische Schwachstellen und Gefährdungen im Hypervisor von Power-Servern seit 2020 im Vergleich zu SAP-zertifizierten Clouds mit anderen Hypervisoren*.

 Lesen Sie den Power-Sicherheitskatalog 90 Tage

Entwickelt, um SAP S/4HANA-Workloads innerhalb von 90 Tagen von IBM Power Systems lokal in die Cloud zu verschieben.

 Blog lesen

On-Demand-Webinar 

Strategische Vorteile von IBM Power Virtual Server für die SAP Cloud ERP-Modernisierung

Migrationsphasen für RISE with SAP
Investitionsprogramm

Um Kunden den Übergang zu RISE with SAP auf Power Virtual Server zu erleichtern, startet IBM ein kundenspezifisches Investment-Programm, das technische Bewertungen in der Frühphase durch SIs oder Resell-Partner, die Durchführung der Migration und die Bereitstellung der umgebenden Nicht-RISE-Workloads (SAP und Nicht-SAP) in der Cloud unterstützt.

IBM Transformation Suite für SAP-Anwendungen

Um die Cloud-ERP-Migration weiter zu beschleunigen, bringt IBM Transformation Suite für SAP-Anwendungen Software und Dienstleistungen von IBM und Partnern wie SNP, die wesentliche Migrationsaufgaben automatisieren, einschließlich technischer Bewertungen, Daten- und Code-Migration, Codeanalyse und automatisierter Tests.

Eine der größten RISE with SAP-Implementierungen der Branche

„Dieses Upgrade von SAP legt den Grundstein für KI und die Lösung komplexerer Probleme. Da wir weiter darauf aufbauen werden, muss das Fundament sicher und widerstandsfähig bleiben. Hier kommen Sicherheit und Verfügbarkeit der SAP-Geschäftswelt auf IBM Power Virtual Server und IBM Cloud ins Spiel. Seit der Inbetriebnahme laufen wir mit 100 % Verfügbarkeit ohne Ausfälle.“ Sirish Gottimukkala, Director for IT Delivery, IBM

Der Aufwand für die Migration von SAP in die Cloud ist jetzt noch geringer

Untersuchungen von IDC haben Folgendes ergeben: Die wichtigsten Gründe für den Wechsel von SAP-Workloads in die Cloud sind hohe Leistung, robuster Datenschutz und starke Unterstützung bei der Cloud-Migration. Speziell bei SAP HANA legen Unternehmen Wert auf Datenkontrolle, nahtlose Integration in die gesamte SAP-Landschaft und verbesserte Transaktions- und Analyseleistung. Bei der Auswahl eines IaaS-Anbieters sind höchste Sicherheit, führende virtualisierte Leistung und Kosteneffizienz die wichtigsten Faktoren.

Nächste Schritte

Fußnoten

*14-mal weniger Hypervisor CVEs in PowerVM im Vergleich zu Hypervisoren in anderen SAP-zertifizierten Clouds, basierend auf den Einträgen in der NIST-Datenbank für Schwachstellen für PowerVM, Hyper-V, Xen und KVM. Stand der Daten: 6. Mai 2025.