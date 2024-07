Basierend auf dem Erfolg der Umstellung auf IBM Cloud plant Polynt bereits für die Zukunft. So nutzt das Unternehmen derzeit IBM Cloud Object Storage, um automatisierte Backups für seine geschäftskritischen Daten bereitzustellen, die in einem IBM Cloud Data Center in Deutschland gespeichert sind. In Zukunft wird Polynt Services von IBM in Anspruch nehmen, um eine Hochverfügbarkeitskonfiguration zu ermöglichen, mit der das Unternehmen im unwahrscheinlichen Fall eines Problems mit seinen Produktionssystemen schnell auf eine sekundäre SAP-Umgebung umschalten kann.

Darüber hinaus optimiert das Unternehmen weiterhin seine Bare-Metal-Server, was den Bereitstellungsprozess noch weiter beschleunigen wird.

Annamaria Codari merkt an: „Derzeit können wir einfache Systeme wie virtuelle Maschinen innerhalb von Minuten, komplexere Umgebungen innerhalb von etwa einer Stunde und vollwertige SAP-Umgebungen innerhalb von etwa einem Arbeitstag einsatzfähig machen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir durch unsere Optimierungen an den Bare-Metal-Servern von IBM Cloud diese Prozesse in Zukunft noch weiter beschleunigen und so die Einführung am Markt für neue Services für das Unternehmen beschleunigen können.“