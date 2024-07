Nachdem AISATS mehrere Anbieter in Betracht gezogen hatte, entschied sich das Unternehmen für das Hosting seiner SAP Business One-Lösung in der IBM Cloud. „Angesichts der verfügbaren Optionen war es klar, dass IBM die richtige Wahl für uns war“, sagt Gupta. „AISATS hatte den Vorteil, den richtigen Anbieter zu wählen, der unsere Anforderungen zu optimalen Kosten erfüllen konnte und uns während und nach der Implementierung mit seinem Fachwissen zur Seite stand.“

IBM Cloud wird auf IBM Cloud Bare Metal Servern ausgeführt. Dabei handelt es sich um dedizierte Server, die hohe Leistung in einer sicheren Single-Tenant-Cloud-Infrastruktur bieten. Zur Optimierung des Netzwerks installierte das IBM Team IBM Netzwerkservices in der IBM Cloud, einschließlich Netzwerk-Gateway-Appliances, die mit fünf Terabyte kostenloser Bandbreite pro Monat für erhebliche Kosteneinsparungen sorgen. Und die IBM Cloud-Speicherservices stellten sowohl Datei- als auch Block Storage für Backup-Services und Datenspeicherung bereit.

Die tatsächliche Migration begann im November 2020, wobei viele Beteiligte aus beiden Unternehmen involviert waren. Auf Seiten von IBM arbeiteten die Teams von IBM Cloud und IBM Consulting zusammen, um die Infrastruktur-, Netzwerk- und Sicherheitskomponenten zu verwalten und zu implementieren. AISATS kümmerte sich um die Programmierung und Migration der SAP-Anwendung.

Die Teamarbeit hat sich ausgezahlt. Ende Januar 2021 war die SAP Business One-Lösung vollständig in ihre neue Umgebung in der IBM Cloud migriert, und Ende Februar war sie einsatzbereit. „Die Planung und Umsetzung der Implementierung durch IBM verlief reibungslos“, sagt Gupta. „Die Teams für die Projektimplementierung und die Bereitstellung waren schnell und immer einen Schritt voraus, indem sie in jeder Phase des Prozesses relevante Informationen bereitstellten.“

Kurzfristig befindet sich die SAP Business One-Lösung in einer hybriden Cloud-Umgebung, wobei die primäre Implementierung im IBM Cloud-Rechenzentrum in Chennai, Indien, und die Disaster-Recovery-Implementierung vor Ort in einem Rechenzentrum in Singapur ausgeführt wird. Diese Konfiguration ermöglicht es AISATS, seine bestehenden Hardware-Investitionen zu schützen und gleichzeitig von den Vorteilen einer Cloud-Umgebung zu profitieren. Nach und nach wird das Unternehmen an beiden Standorten vollständig auf die IBM Cloud umsteigen.