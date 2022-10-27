IBM auf der Sibos – Frankfurt

IBM Cloud for Financial Services

Eine branchenspezifische Cloud, die Ihre individuellen Anforderungen an die Modernisierung und KI-Transformation unterstützt
Innovation in einer Cloud, die für regulierte Branchen entwickelt wurde

IBM Cloud for Financial Services ist die erste Cloud ihrer Art, die speziell dafür entwickelt wurde, selbst Ihre sensibelsten Daten und KI-Workloads zu schützen. Mit der integrierten Sicherheit und den branchenüblichen Kontrollen kann IBM Cloud for Financial Services Ihnen dabei helfen, Ihre Infrastruktur zu optimieren und die Einhaltung von Vorschriften nachzuweisen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: die Bereitstellung von Mehrwert für Ihre Kunden. 
Branchenführende Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, gestärkt durch die Branchenexpertise und umfassenden Partnerschaften von IBM.

Vorteile
Entwickelt für KI

Entwickelt, um Unternehmen in regulierten Branchen dabei zu helfen, KI-gestützte Innovationen sicher einzusetzen und auf neue Betriebsmodelle umzustellen.
Hybrid by Design

Erzielen Sie konsistente Leistung in hybriden Multi-Cloud-Architekturen mit dem offenen, sicheren und flexiblen plattformzentrierten Ansatz von IBM.
Höchste Standards für Regulierung und Compliance

Eine speziell entwickelte Cloud nutzt das auf Informationen aus der Branche basierende IBM Cloud Framework for Financial Services, um das Risiko mit den höchsten Regulierungs- und Compliance-Standards der Branche zu minimieren.

Lösungen

Verwalten Sie Risiko und Compliance

Kontinuierlicher Edge-to-Edge-Cloud-Schutz für Ihre geschäftskritischen Daten und Anwendungen, wobei die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Vordergrund steht – mit IBM Cloud Security &amp; Compliance Center.
Steigern Sie die Effizienz bei Zahlungsdiensten

Profitieren Sie von den neuesten kognitiven und KI-Technologien, um die Effizienz und den Wert von Zahlungsdiensten mit der Payment-as-a-Service-Lösung von IBM Payment Center auf IBM Cloud for Financial Services zu steigern.
Transformieren Sie den Handel & im Lieferkettengeschäft

Setzen Sie auf eine branchenspezifische Plattformstrategie, die mit der IBM Connected Trade Platform das Wachstum und die Risikominimierung für das gesamte Handelsökosystem optimiert.

Schnellere Erkenntnisse

Bewältigen Sie große, rechenintensive Herausforderungen und beschleunigen Sie die Zeit bis zur Erkenntnis mit IBM Cloud HPC.

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern sicheres Arbeiten an jedem Ort

Erstellen Sie Ihre DaaS-Umgebung auf IBM Cloud für bahnbrechende Fortschritte und eine hybride Integration mit bestehenden Umgebungen.

KI-Governance operationalisieren

Steigern Sie Ihre Produktivität mit verantwortungsbewusster, transparenter und erklärbarer KI, indem Sie IBMs KI-Technologie der nächsten Generation – watsonx.ai, watsonx.governance und watsonx Orchestrate – nutzen, um die für regulierte Branchen erforderlichen vertrauenswürdigen KI-Workflows zu ermöglichen.

Transformationsberichte von Kunden

Circeo

Erfahren Sie, wie das ungarische Fintech-Unternehmen die IBM Public Cloud nutzt, um sein innovatives Geschäft zu unterstützen und gleichzeitig für die Sicherheit zu sorgen, die es braucht, um gesetzeskonform zu bleiben.
Asteria

Der Finanztechnologieanbieter hat sich mit IBM zusammengetan, um den Cashflow für kleinere Unternehmen Wirklichkeit werden zu lassen.
GEVA Group

IBM hat sich mit dem europäischen Zahlungsabwicklungsunternehmen zusammengetan, um die Sicherheit, Stabilität und Compliance zu optimieren, indem ein kritischer Service in die IBM Cloud verlagert wurde.
Werden Sie Partner und gestalten Sie mit IBM Transformation mitgestalten

Modernisierung der Kernsysteme von Banken und Versicherungen mit IBM Consulting. Von Forbes als eines der besten amerikanischen Managementberatungsunternehmen im Jahr 2023 anerkannt und mit fünf Sternen – der höchsten Bewertung – für die Arbeit mit Finanzinstituten ausgezeichnet.

 Mehr erfahren Zugang zu Innovationen

Beschleunigen Sie die Time-to-Value, indem Sie das wachsende Ökosystem von IBM nutzen, das aus geprüften Technologiepartnern und Fintechs besteht, die ein  Höchstmaß an Konformität mit dem IBM Cloud Framework for Financial Services nachgewiesen haben.

 Video ansehen (0:39) Grow Your Business

Erfahren Sie, wie Geschäftspartner mit IBM zusammenarbeiten können, um die Modernisierungsprozesse ihrer Kunden zu beschleunigen.

Nächste Schritte

Starten Sie Ihre Reise in die Cloud.

