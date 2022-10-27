IBM Cloud for Financial Services ist die erste Cloud ihrer Art, die speziell dafür entwickelt wurde, selbst Ihre sensibelsten Daten und KI-Workloads zu schützen. Mit der integrierten Sicherheit und den branchenüblichen Kontrollen kann IBM Cloud for Financial Services Ihnen dabei helfen, Ihre Infrastruktur zu optimieren und die Einhaltung von Vorschriften nachzuweisen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: die Bereitstellung von Mehrwert für Ihre Kunden.
Überdenken Sie die Modernisierung der Core Banking App
BPER Banca Group und IBM modernisieren die Kernbankensysteme
Entwickelt, um Unternehmen in regulierten Branchen dabei zu helfen, KI-gestützte Innovationen sicher einzusetzen und auf neue Betriebsmodelle umzustellen.
Erzielen Sie konsistente Leistung in hybriden Multi-Cloud-Architekturen mit dem offenen, sicheren und flexiblen plattformzentrierten Ansatz von IBM.
Eine speziell entwickelte Cloud nutzt das auf Informationen aus der Branche basierende IBM Cloud Framework for Financial Services, um das Risiko mit den höchsten Regulierungs- und Compliance-Standards der Branche zu minimieren.
Kontinuierlicher Edge-to-Edge-Cloud-Schutz für Ihre geschäftskritischen Daten und Anwendungen, wobei die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Vordergrund steht – mit IBM Cloud Security & Compliance Center.
Profitieren Sie von den neuesten kognitiven und KI-Technologien, um die Effizienz und den Wert von Zahlungsdiensten mit der Payment-as-a-Service-Lösung von IBM Payment Center auf IBM Cloud for Financial Services zu steigern.
Setzen Sie auf eine branchenspezifische Plattformstrategie, die mit der IBM Connected Trade Platform das Wachstum und die Risikominimierung für das gesamte Handelsökosystem optimiert.
Bewältigen Sie große, rechenintensive Herausforderungen und beschleunigen Sie die Zeit bis zur Erkenntnis mit IBM Cloud HPC.
Erstellen Sie Ihre DaaS-Umgebung auf IBM Cloud für bahnbrechende Fortschritte und eine hybride Integration mit bestehenden Umgebungen.
Steigern Sie Ihre Produktivität mit verantwortungsbewusster, transparenter und erklärbarer KI, indem Sie IBMs KI-Technologie der nächsten Generation – watsonx.ai, watsonx.governance und watsonx Orchestrate – nutzen, um die für regulierte Branchen erforderlichen vertrauenswürdigen KI-Workflows zu ermöglichen.
Erfahren Sie, wie das ungarische Fintech-Unternehmen die IBM Public Cloud nutzt, um sein innovatives Geschäft zu unterstützen und gleichzeitig für die Sicherheit zu sorgen, die es braucht, um gesetzeskonform zu bleiben.
Der Finanztechnologieanbieter hat sich mit IBM zusammengetan, um den Cashflow für kleinere Unternehmen Wirklichkeit werden zu lassen.
Modernisierung der Kernsysteme von Banken und Versicherungen mit IBM Consulting. Von Forbes als eines der besten amerikanischen Managementberatungsunternehmen im Jahr 2023 anerkannt und mit fünf Sternen – der höchsten Bewertung – für die Arbeit mit Finanzinstituten ausgezeichnet.
Beschleunigen Sie die Time-to-Value, indem Sie das wachsende Ökosystem von IBM nutzen, das aus geprüften Technologiepartnern und Fintechs besteht, die ein Höchstmaß an Konformität mit dem IBM Cloud Framework for Financial Services nachgewiesen haben.
Erfahren Sie, wie Geschäftspartner mit IBM zusammenarbeiten können, um die Modernisierungsprozesse ihrer Kunden zu beschleunigen.