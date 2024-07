„Die IBM Cloud war für uns eine magische Welt mit allem, was wir uns wünschten“, sagt Job. „Die IBM Cloud Bare Metal Server hatten die Kapazität, um alle unsere Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Skalierbarkeit zu erfüllen. Es gab IBM Rechenzentren in Europa, was ein Schlüsselelement war, denn die DSGVO [Datenschutz-Grundverordnung] war damals schon im Gespräch.“

Sein Kollege Sandor Ungvari, Chief Technical Officer, ergänzt diese Aussage aus technischer Sicht: „Wir wollten eine cloudnative Lösung entwickeln und die Software in Docker-Image-Formaten bereitstellen. Dazu brauchten wir eine Container-Plattform. Wir haben uns für Red Hat OpenShift auf der IBM Cloud-Plattform entschieden, weil sie viel fortschrittlicher war als jede andere Plattform zu dieser Zeit.“

Die Kombination aus IBM Cloud Bare Metal Servern und Red Hat OpenShift-Software positionierte Circeo von Anfang an für den Erfolg. Anfangs wurden über die E-Lending-Plattform von Circeo, TheLoanFactory, nur wenige Kredite pro Tag gewährt. Heute hingegen wickelt das Unternehmen täglich Tausende von Kreditanträgen und Konten in sieben europäischen Ländern ab und bereitet sich darauf vor, seinen Service in naher Zukunft auch auf den asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten. Job geht davon aus, dass die tägliche Zahl der Kredite bald die 10.000er-Marke übersteigen wird.

„Einer der Vorteile von IBM Cloud ist die Möglichkeit, unsere Aktivitäten sehr schnell zu skalieren“, sagt Job. „Wir brauchen uns nur vor die IBM Cloud-Konsole zu setzen und können mit ein paar Klicks neue Knoten bereitstellen, um das zusätzlich benötigte Volumen abzudecken.“

Ungvari merkt an, dass die OpenShift-Plattform auch elastische Skalierbarkeit für die Bewältigung von Stoßzeiten anbietet, wie sie zum Beispiel am Black Friday auftreten.

Der Black Friday ist jedes Jahr ein von Kunden, Einzelhändlern und Banken mit Spannung erwartetes Ereignis, das zu einem erheblichen Anstieg der Zahl der Antragsteller führt. Dank der soliden, flexiblen IBM Cloud-Infrastruktur kann TheLoanFactory diese Flut von Anfragen nahtlos bewältigen.

Das Jahr 2020 brachte jedoch eine unerwartete neue Herausforderung mit sich: COVID-19. Als die Pandemie ausbrach, forderten mehrere europäische Regierungen die Banken auf, Kreditrückzahlungen aufzuschieben, um den Bürgern und Unternehmen zu helfen, die angesichts der globalen Gesundheitskrise in Schwierigkeiten geraten waren. Dank der einzigartigen Flexibilität und Konfigurierbarkeit von TheLoanFactory waren die Partnerbanken von Circeo in der Lage, der Aufforderung innerhalb weniger Stunden nachzukommen. Banken ohne die SaaS-Lösung von Circeo hatten mehr als sechs Monate später immer noch Probleme, die Anforderungen zu erfüllen.