Asteria (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein in Stockholm ansässiges Fintech-Startup und ein IBM Business Partner, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Zugang zu einem leistungsstarken Cash-Management-System zu verschaffen, das bisher nur Großunternehmen zur Verfügung stand. Das Unternehmen arbeitet mit den Banken zusammen, die diese Unternehmen unterstützen, aber sein übergeordnetes Ziel ist es, KMU dabei zu helfen, ein höheres Maß an Belastbarkeit in ihrem Geschäftsbetrieb zu erreichen.

Asteria hat festgestellt, dass KMUs zwar Experten für ihre Branchen und ihre Angebote sind, dass es ihnen aber oft an Fachwissen im Finanzmanagement fehlt und dass sie nicht unbedingt wissen, was sie nicht wissen, wenn es um die verschiedenen Dienstleistungen geht, die ihre Banken ihnen anbieten können. Asteria hat sich zum Ziel gesetzt, dies zu beheben.