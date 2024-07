In der Europäischen Union (EU) sind die Vorschriften besonders streng. Beispielsweise legt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) strenge Parameter für die Übertragung von Daten außerhalb der EU fest.

Die GEVA Group ist ein Zahlungsabwicklungsunternehmen mit Sitz in Deutschland. Daher muss GEVA die aktuellen Vorschriften genau beachten. Zu den Kunden gehören Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister – Unternehmen, die sensible Finanztransaktionen verarbeiten müssen, deren Hauptaugenmerk aber nicht auf der IT liegt. Jahrelang hat GEVA diesen Unternehmen Zahlungslösungen zur Verfügung gestellt, die auf ihren internen Infrastrukturen liefen und es ihnen so ermöglichten, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Die DSGVO und andere Vorschriften machen es für GEVAs Kunden jedoch zunehmend schwieriger, konforme Infrastrukturen im Finanzdienstleistungssektor zu aufrechtzuerhalten. Daher baten viele von ihnen GEVA um die Bereitstellung einer Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), die in der Cloud gehostet wird.