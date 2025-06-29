RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server ist ein Wendepunkt für über 10.000 Unternehmen, die derzeit geschäftskritische SAP-Anwendungen auf IBM Power-Servern ausführen. Diese neue Hyperscaler-Option wurde entwickelt, um SAP S/4HANA-Workloads innerhalb von 90 Tagen von IBM Power-Servern lokal in die Cloud zu verschieben und die SAP S/4HANA Cloud-Migrationszeit im Vergleich zur Umstellung von Power- auf x86-Umgebungen um bis zu 15–25 % zu verkürzen.

Die IBM Power Plattform ist dafür bekannt, dass sie unter den SAP-zertifizierten Servern das höchste Maß an Verfügbarkeit und Sicherheit bietet. Für Kunden, die ihre SAP-Umgebung auf IBM Power- oder X86-Servern betreiben, bietet IBM Power Virtual Server eine gesicherte und resiliente Plattform für die Ausführung ihrer kritischsten Geschäftsabläufe. Sie können auch von den Services der Cloud-Plattform von IBM profitieren, um KI-gestützte Anwendungen auf SAP- und Nicht-SAP-Datenquellen zu erstellen.

IBMs eigene RISE with SAP-Modernisierung in 175 Ländern mit SAP Cloud ERP Private auf IBM Power Virtual Server ist laut SAP eines der weltweit größten Projekte zur Unternehmenstransformation. Es ist ein Beweis für die Effizienz und Zuverlässigkeit dieser Lösung. Die Migration von Quote to Cash, Finance and Manufacturing Operations auf SAP S/4HANA Cloud Private führte zu einer 30 % Reduzierung der Infrastrukturbetriebskosten und ist seit der Inbetriebnahme zu 100 % verfügbar.