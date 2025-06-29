29. Juni 2025
IBM Cloud ist jetzt als neue Hyperscaler-Option für Kunden verfügbar, die mit der RISE with SAP-Methodik auf SAP Cloud ERP Private modernisieren.
RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server ist ein Wendepunkt für über 10.000 Unternehmen, die derzeit geschäftskritische SAP-Anwendungen auf IBM Power-Servern ausführen. Diese neue Hyperscaler-Option wurde entwickelt, um SAP S/4HANA-Workloads innerhalb von 90 Tagen von IBM Power-Servern lokal in die Cloud zu verschieben und die SAP S/4HANA Cloud-Migrationszeit im Vergleich zur Umstellung von Power- auf x86-Umgebungen um bis zu 15–25 % zu verkürzen.
Die IBM Power Plattform ist dafür bekannt, dass sie unter den SAP-zertifizierten Servern das höchste Maß an Verfügbarkeit und Sicherheit bietet. Für Kunden, die ihre SAP-Umgebung auf IBM Power- oder X86-Servern betreiben, bietet IBM Power Virtual Server eine gesicherte und resiliente Plattform für die Ausführung ihrer kritischsten Geschäftsabläufe. Sie können auch von den Services der Cloud-Plattform von IBM profitieren, um KI-gestützte Anwendungen auf SAP- und Nicht-SAP-Datenquellen zu erstellen.
IBMs eigene RISE with SAP-Modernisierung in 175 Ländern mit SAP Cloud ERP Private auf IBM Power Virtual Server ist laut SAP eines der weltweit größten Projekte zur Unternehmenstransformation. Es ist ein Beweis für die Effizienz und Zuverlässigkeit dieser Lösung. Die Migration von Quote to Cash, Finance and Manufacturing Operations auf SAP S/4HANA Cloud Private führte zu einer 30 % Reduzierung der Infrastrukturbetriebskosten und ist seit der Inbetriebnahme zu 100 % verfügbar.
Auf ihrer RISE with SAP-Journey benötigen Kunden die Flexibilität, mit den Partnern zusammenzuarbeiten, auf die sie sich verlassen haben. IBM baut die Partnerschaft mit führenden RISE with SAP validierten Partnern, ISVs im SAP-Ökosystem und Power-Ökosystem-Partnern aus, um Kunden mit dem für die Umsetzung ihrer Cloud-ERP-Transformation erforderlichen Fachwissen zu unterstützen.
Hier sind einige der jüngsten Ankündigungen:
„Wir begrüßen diese Ankündigung, da sie den Kunden von Wipro, die ihre SAP-Geschäftswelt auf IBM Power® betreiben, die Möglichkeit gibt, ganz einfach eine Hybrid Cloud-Strategie zu übernehmen, die eine fantastische Leistung, ein starkes Sicherheits- und Compliance-Management sowie schnellere Cloud-Migrationen bietet“, so Harish Dwarkanhalli, Präsident und Global Head von Enterprise-Anwendungen bei Wipro.
IBM bietet auch Transformation Suite for SAP-Anwendungen für Kunden, SIs und andere Ökosystempartner an. Es kombiniert Software und Services von IBM und Branchenführern wie SNP, um wichtige Migrationsaufgaben zu automatisieren und so ein schnelleres und unterbrechungsfreies RISE with SAP-Projekt zu ermöglichen. Zusätzlich zur Transformation Suite bietet IBM ein Investitionsprogramm an, das auf die RISE with SAP-Methodik zugeschnitten ist, um die Komplexität der Migration von SAP-Workloads in die Cloud zu bewältigen. Dieses Programm bietet Unterstützung für technische Bewertungen in der Frühphase, die Durchführung von Migrationen und den Übergang von umgebenden Nicht-RISE-Workloads in die Cloud. Es beinhaltet ein Rückkaufangebot für berechtigte IBM Power10-Prozessor-basierte Server, auf denen SAP-Workloads laufen.
Nehmen Sie an unserem kommenden Webinar teil, um mehr über die strategischen Vorteile von IBM Power Virtual Server für die SAP Cloud ERP-Modernisierung zu erfahren. Erfahren Sie, wie SAP und IBM diese Lösung gemeinsam optimiert haben, um die SAP Cloud ERP-Migration für IBM Power-Kunden zu beschleunigen, erfahren Sie mehr über die transformative Reise von IBM CIO und erfahren Sie mehr über die Vorteile von IBMs differenziertem Investitionsprogramm für die RISE with SAP-Journey.