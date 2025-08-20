Was ist ein Virtual Server?

Während sowohl Virtual Servers als auch Virtual Machines (VMs) Virtualisierung und Hypervisoren zur Erstellung einzigartiger, partitionierter virtueller Umgebungen nutzen, gibt es wichtige Unterschiede zwischen den beiden.

Wie bereits erklärt, werden Virtual Servers verwendet, um physische Bare-Metal-Server für Anwendungen wie Webserver, Domainnamen-Server, Proxy-Server und Anwendungsserver zu replizieren. Mittlerweile werden Virtual Machines verwendet, um virtuelle Darstellungen physischer Computer zu erstellen. Anbieter von Cloud-Umgebungen bieten in der Regel virtuelle Desktops an, um die Funktionen der zugrunde liegenden Hardware zu emulieren und gleichzeitig die Virtual Machine vom Host-Computer zu isolieren.

Da Virtual Machines vom Host isoliert sind, können sie auch ihre eigenen Betriebssysteme ausführen, unabhängig davon, welches Betriebssystem auf dem Host-Computer läuft. Aus diesem Grund sind Virtual Machines ein nützliches Tool zum Testen von Apps über verschiedene Betriebssystemtypen hinweg. Darüber hinaus können Virtual Machines vom größeren Netzwerk-Ökosystem unter Quarantäne gestellt werden, was einen gewissen Schutz bietet und sensible Cybersicherheitsvorfälle absichert.