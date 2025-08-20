Obwohl die meisten Verbraucher eine allgemeine Vorstellung davon haben, was mit „personenbezogenen Daten“ gemeint ist, kann der Begriff für verschiedene Personen unterschiedliche Dinge bedeuten, und zwar wesentlich mehr, als man sich zunächst vorstellt.

Im Rahmen des CCPA werden personenbezogene Daten wie folgt definiert: „Informationen, die einen bestimmten Verbraucher oder Haushalt identifizieren, sich auf ihn beziehen, ihn beschreiben oder vernünftigerweise direkt oder indirekt mit ihm in Verbindung gebracht werden könnten.“1

Die CCPA-Richtlinien decken die folgenden spezifischen Beispiele für personenbezogene Daten ab:

Name

Adresse

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

IP-Adresse

Geburtsdatum

Sozialversicherungsnummer

Führerscheinnummer

Passnummer

Informationen zum Bankkonto

Kreditkarten-/Debitkartennummern

Bildungsdaten und Zeugnisse

Personenbezogene Daten werden für Marketingexperten sogar noch wertvoller, wenn jede Art von Information durch Datenanalyse kombiniert und für die Erstellung zusammengesetzter Ansichten über bestimmte Verbraucher oder Verbrauchergruppen verwendet werden kann, um z. B. breitere Rückschlüsse auf Verbrauchertrends im Marketing zu ziehen. Einige der anderen Formen von personenbezogenen Daten, die routinemäßig erfasst werden, können ebenso aufschlussreich sein, darunter:

Einkaufspräferenzen der Verbraucher

Persönliche Browserverläufe

Artikulierte persönliche Haltungen

Angegebenes persönliches Verhalten

Ein weiterer Problembereich betrifft Cookies und wie sie von Websites als eindeutige Identifikatoren verwendet werden. Dazu gehören sowohl Erstanbieter-Cookies (die so konzipiert sind, dass sie sich selbst löschen, sobald ihr Geschäftszweck erfüllt ist) als auch Drittanbieter-Cookies (die sich nicht automatisch selbst löschen und die die Funktion haben, verschiedene Arten von personenbezogenen Daten, einschließlich sensibler personenbezogener Daten, zu erfassen).

Da Drittanbieter-Cookies von Websites missbraucht werden können, betrachtet der CCPA Daten, die über eine Website durch die Verwendung von Cookies gesammelt werden, als personenbezogene Daten und daher als schützenswert.