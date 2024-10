Was ist ein Man-in-the-Middle (MITM) Angriff?

Schwachstellen in Netzwerken, Webbrowsern, E-Mail-Konten, Benutzerverhalten und Sicherheitsprotokollen sind die Ausgangspunkte von MITM-Angriffen. Cyberkriminelle nutzen diese Schwachstellen aus, um sich zwischen Benutzer und vertrauenswürdige Anwendungen zu stellen, um so sie die Kommunikation zu kontrollieren und Daten in Echtzeit abzufangen.

Phishing-Angriffe sind eine gängige Einstiegsmöglichkeit für MITM-Angreifer. Durch Klicken auf einen bösartigen Link in einer E-Mail kann ein Benutzer unwissentlich einen Man-in-the-Browser-Angriff starten. MITM-Angreifer verlassen sich oft auf diese Taktik, um den Webbrowser eines Benutzers mit einer Malware zu infizieren, die es ihnen ermöglicht, verdeckte Änderungen an Webseiten vorzunehmen, Transaktionen zu manipulieren und die Aktivitäten des Benutzers auszuspionieren.

Eine weitere häufige Quelle für MITM-Angriffe sind öffentliche WLAN-Hotspots. Öffentliche WLAN-Router haben weniger Sicherheitsprotokolle als WLAN-Router zu Hause oder am Arbeitsplatz. Dies erleichtert es Benutzern in der Nähe, sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Außerdem können Hacker so einfacher den Router kompromittieren, um den Internetverkehr abzuhören und Benutzerdaten zu sammeln.

MITM-Angreifer erstellen manchmal ihre eigenen bösartigen öffentlichen WLAN-Netzwerke, um ahnungslose Benutzer anzulocken und ihre persönlichen Daten zu erfassen.

MITM-Angreifer können auch gefälschte Websites erstellen, die legitim erscheinen, aber in Wirklichkeit wichtige Daten wie Anmeldeinformationen erfassen. Mit diesen Daten haben die Hacker dann die Möglichkeit, sich bei Benutzerkonten auf echten Websites anzumelden. Oder sie nutzen die gefälschte Website, um Benutzer dazu zu verleiten, Zahlungen zu leisten oder Geld zu überweisen.