Was ist DAST?

Entwickler arbeiten heute schnell und aktualisieren bestimmte Codebereiche oft mehrmals am Tag, ohne einen umfassenden Überblick über die gesamte Codebasis zu haben. Sie sind stark auf Komponenten von Drittanbietern und Open-Source-Komponenten angewiesen und haben oft Schwierigkeiten, effektiv mit Sicherheitsteams zusammenzuarbeiten. Die meisten funktionieren auch an immer komplexeren Anwendungen mit zahlreichen Funktionen, Bibliotheken und Abhängigkeiten, während sie gleichzeitig die sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitsbedrohungen bewältigen.

Die Folge ist eine ständig wachsende Angriffsfläche für Sicherheitslücken, die das Schreiben von sicherem Code und den Schutz sensibler Informationen vor Datenschutzverletzungen noch schwieriger macht. Entwickler brauchen Möglichkeiten, um während der Arbeit auf potenzielle Schwachstellen zu testen, und das ohne Beeinträchtigung ihrer Produktivität.

DAST ermöglicht dies, indem es den Sicherheitstestprozess automatisiert. Es ahmt die Aktionen realer Hacker nach und arbeitet von außen daran, potenzielle Schwachstellen in laufenden Anwendungen aufzudecken. DAST ermöglicht es Entwicklern, ihren Code zu testen und zu sehen, wie er sich auf die allgemeine Sicherheit der Anwendung auswirkt, bevor diese in Betrieb genommen wird. DAST eignet sich hervorragend zum Aufspüren von Sicherheitsproblemen wie Authentifizierungsfehlern und Code-Schwachstellen, die bei anderen Testmethoden wie der Software Composition Analysis (SCA) oft übersehen werden.

Moderne DAST-Tools (siehe unten) lassen sich außerdem nahtlos in DevOps- und CI/CD-Pipelines integrieren und bieten Schnittstellen für alle Phasen der Entwicklung, auch in den frühen Phasen der Anwendungsentwicklung.

Build- und Bereitstellungsintegrationen sind ein Grund, warum DevOps-Teams DAST häufig in DevOps-/DevSecOps-Umgebungen als Teil eines „Shift-Left“-Ansatzes übernehmen, bei dem Tests frühzeitig im Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) erfolgen, um kostengünstigere und weniger zeitaufwändige Korrekturen zu ermöglichen. Zu den weiteren DevOps-Prinzipien, die durch DAST-Tools verbessert werden, gehören die Priorisierung von Automatisierung, Zusammenarbeit und kontinuierlichem Feedback, sodass Entwickler und Sicherheitsteams agil und produktiv bleiben können, ohne die Sicherheit zu gefährden.