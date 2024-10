Was ist symmetrische Verschlüsselung?

Unternehmen nutzen häufig symmetrische Verschlüsselung, um Dateien zu schützen, die auf lokalen Systemen, gemeinsam genutzten Laufwerken und Wechselmedien gespeichert sind.

Die Verschlüsselung von Dateien stellt sicher, dass sensible Daten vertraulich bleiben, selbst wenn das Speichermedium verloren geht oder gestohlen wird. Die Whole Disk Encryption erweitert diesen Schutz, indem sie ganze Speichergeräte verschlüsselt und so sensible Daten auf Endgeräten wie Laptops und mobilen Geräten schützt.