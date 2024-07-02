Was ist Network Detection and Response (NDR)?

Netzwerke sind die Grundlage der heutigen vernetzten Welt und das Hauptziel von Bedrohungsakteuren.

Traditionell verließen sich Unternehmen auf Tools zur Bedrohungserkennung wie Antivirensoftware, Intrusion Detection Systems (IDS) und Firewalls, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten.

Viele dieser Tools verwenden einen signaturbasierten Erkennungsansatz, bei dem Bedrohungen identifiziert werden, indem Indicators of Compromise (IOCs) mit einer Datenbank mit Signaturen für Cyberbedrohungen abgeglichen werden.

Eine Signatur kann ein beliebiges Merkmal sein, das mit einem bekannten Cyberangriff in Verbindung gebracht wird, z. B. eine Codezeile eines bestimmten Stammes von Malware oder eine bestimmte Phishing-E-Mail-Betreffzeile. Signaturbasierte Tools überwachen Netzwerke auf diese zuvor entdeckten Signaturen und schlagen Alarm, wenn sie sie finden.

Während bekannte Cyberbedrohungen wirksam abgewehrt werden können, haben signaturbasierte Tools Schwierigkeiten, neue, unbekannte oder aufkommende Bedrohungen zu erkennen. Sie haben auch Schwierigkeiten, Bedrohungen zu erkennen, die keine eindeutigen Signaturen haben oder einem legitimen Verhalten ähneln, wie z. B.:

Cyberangreifer, die gestohlene Zugangsdaten nutzen, um auf das Netzwerk zuzugreifen





Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails („Business Email Compromise“, BEC), bei denen sich Hacker als das E-Mail-Konto einer Führungskraft ausgeben oder es unter ihre Kontrolle bringen





Mitarbeiter, die unbeabsichtigt ein riskantes Verhalten an den Tag legen, z. B. Unternehmensdaten auf einem persönlichen USB-Laufwerk speichern oder auf bösartige E-Mail-Links klicken

Ransomware-Banden und andere fortschrittliche, hartnäckige Bedrohungen können diese Schwachstellen ausnutzen, um Netzwerke zu infiltrieren, zu überwachen, Privilegien zu erweitern und in günstigen Momenten Angriffe zu starten.

NDR kann Unternehmen dabei helfen, die von signaturbasierten Lösungen hinterlassenen Lücken zu schließen und moderne und zunehmend komplexe Netzwerke zu sichern.

Mithilfe fortschrittlicher Analysen, maschinellem Lernen und Verhaltensanalysen kann NDR sogar potenzielle Bedrohungen ohne bekannte Signaturen erkennen. Auf diese Weise bietet NDR eine zusätzliche Sicherheitsebene in Echtzeit, die Unternehmen dabei hilft, Schwachstellen und Angriffe zu erkennen, die von anderen Sicherheitstools möglicherweise übersehen werden.