Was ist asymmetrische Verschlüsselung?

Fast alles, was Menschen auf ihren Computern, Telefonen und zunehmend auch auf IoT-Geräten tun, basiert auf Verschlüsselung, um Daten zu schützen und eine sichere Kommunikation zu gewährleisten.

Bei der Verschlüsselung wird lesbarer Klartext in unlesbaren Chiffretext umgewandelt, um sensible Informationen vor unbefugten Benutzern zu verbergen. Laut dem Bericht Cost of a Data Breach 2023 von IBM können Unternehmen, die mit Verschlüsselung arbeiten, die finanziellen Auswirkungen einer Datenschutzverletzung um über 240.000 USD reduzieren.

Die asymmetrische Verschlüsselung, auch bekannt als Public-Key-Kryptografie oder asymmetrische Kryptografie, ist neben der symmetrischen Verschlüsselung eine der beiden Hauptverschlüsselungsmethoden.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird ein Schlüsselpaar erstellt – ein öffentlicher und ein privater Schlüssel. Jeder kann einen öffentlichen Schlüssel zum Verschlüsseln von Daten verwenden. Allerdings können nur die Inhaber des entsprechenden privaten Schlüssels diese Daten entschlüsseln.

Der Hauptvorteil der asymmetrischen Verschlüsselung besteht darin, dass kein sicherer Austausch von Schlüsseln erforderlich ist, was die meisten Experten als Hauptgrund für die Unsicherheit der symmetrischen Verschlüsselung betrachten.

Allerdings ist die asymmetrische Verschlüsselung deutlich langsamer und ressourcenintensiver als die symmetrische Verschlüsselung. Aus diesem Grund verlassen sich Unternehmen und Messaging-Apps zunehmend auf eine hybride Verschlüsselungsmethode, die asymmetrische Verschlüsselung für die sichere Schlüsselverteilung und symmetrische Verschlüsselung für den nachfolgenden Datenaustausch verwendet.